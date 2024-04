Estudante Camille Miranda pede melhorias na passagem Maria Cunha, para conter alagamentos

Há cerca de dois anos, moradores da passagem Maria Cunha, localizada na avenida Dr. Freitas, no bairro da Pedreira, em Belém, estão cansados de conviver com os constantes alagamentos em dias chuvosos. A estudante de 20 anos, Camille Miranda, trabalha ajudando a mãe a fazer as refeições no restaurante que mantém dentro da própria casa. Ela conta que várias vezes já perderam vendas porque a rua estava alagada e não tinha como transitar para fazer as entregas.

"Fica intransitável, enche muito de água suja, se a gente tiver que sair, tem que cancelar. Já perdemos venda porque o entregador não conseguiu sair porque a rua estava alagada Atrapalha muitas vezes as vendas aqui da minha mãe, então fazemos um apelo para ajeitarem a nossa rua", pede a moradora.

Segundo os moradores, a passagem alaga durante as chuvas devido a uma construção por trás da via. "Essa água é tipo um barro que vem de uma construção que estão fazendo aqui atrás, então é pelas crianças que moram aqui. Tem a nossa vizinha que está grávida, então isso traz um medo para nós", conta.

A estudante Camille Miranda já perdeu vendas por conta dos constantes alagamentos na passagem Maria Cunha, no bairro da Pedreira. (Foto: Reprodução / Wagner Santana / O Liberal)

A estudante conta também que, a passagem fica tão cheia de água que chega a adentrar na casa de alguns moradores, situação gera risco de doenças por conta da água suja da chuva. Estamos esperando um apoio das autoridades, a água suja chega a entrar na casa dos moradores", diz.

Camille já precisou enfrentar o transtorno de ter que transitar na rua alagada, pois precisava chegar em uma entrevista de emprego. "Já tive que enfrentar essa rua alagada, infelizmente, porque eu não queria perder uma entrevista de emprego. É horrível porque cheguei toda molhada, meu sapato ficou encharcado. Peço que as autoridades tenham mais responsabilidade conosco", finaliza.

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) para falar sobre o assunto, mas ate o fechamento desta edição não houve retorno.

