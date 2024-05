Morador Arinaldo Rocha denuncia focos de dengue na travessa São Bento, no Bengui

Um ponto de descarte irregular de lixo e entulho na esquina da travessa São Bento com a avenida Centenário, no bairro do Bengui, em Belém, tem preocupado moradores da área, sobretudo pela suspeita de focos de dengue no local. O vendedor Arinaldo Rocha, de 56 anos, mora praticamente ao lado da área onde está situado o terreno que, aparentemente, está abandonado e é lá que funciona o descarte irregular de lixo e entulho.

O terreno está tomado por mato, e bem no acostamento da avenida Centenário, há um amontoado de lixo, misturado com sofás, e até mesmo restos de galhos de árvores. "O caso aqui como você pode ver é que quando chove muito forte, mais da metade desse lixo a água leva pra frente das nossas casas. E fica tudo entupido na rua, fica um rio de lixo. Quando não chove é tanto lixo que vai praticamente para o meio da pista, e as pessoas têm que se desviar do lixo ao trafegar e os carros só faltam atropelar", conta Arinaldo.

Apesar disso, a grande preocupação da população que reside na área, é com os focos de dengue. Até o último dia 25, eram 2.194 casos da doença em Belém, com 1.088 confirmados, 820 descartados e 286 ainda em análise, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma).

Arinaldo explica a situação em que ele e os outros moradores covivem diariamente, no Bengui. (Reprodução: Bruno Macedo / Especial para O Liberal)

"Então, aqui tem muito rato e inseto. O dono desse terreno não sabemos quem é, queríamos pelo menos evitar esse lixo que está aí. É um problema muito sério, porque tem muito rato aí, as pessoas mais prejudicadas somos nós, que moramos aqui perto. Esse lixo vem gente de longe jogar aí, às vezes vem gente de carro mesmo e joga as coisa ai", conta Arinaldo.

Além de vendedor, Arinaldo também é pastor de uma igreja que funciona na rua, o dia a dia dele é na travessa São Bento. "São anos e anos morando aqui e isso nunca foi resolvido. Alguns moradores já entraram em contato, mas parece que não tem jeito", afirma.

Arinaldo explica que o serviço de retirada do lixo e entulho acontece, porém, em pouco tempo a situação volta a persistir no local. Para ele, o ideal era haver uma fiscalização. "Eles recolhem o lixo, mas as pessoas jogam de novo, o que eu queria é que o dono desse terreno fizesse algo para evitar de jogar lixo nessa área, porque nos prejudica muito", finaliza o denunciante.

No local, a preocupação dos moradores é com os focos de dengue. (Reprodução: Bruno Macedo / Especial para O Liberal)

Procurada, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informa que os locais de descarte irregular de lixo nos bairros são mapeados e monitorados constantemente pelas equipes da Divisão de Combate a Endemias de cada área. “Em relação à situação descrita, a Sesma informa que será enviada equipe para fazer vistoria. O órgão municipal ressalta, ainda, que informações sobre possíveis focos e solicitações de vistorias podem ser feitas pelo Disque Endemias 3251-4218 e pelo email dcedevs@sesma.pmb.pa.gov.br”, diz o comunicado.

A empresa Ciclus Amazônia, atualmente responsável pela limpeza urbana de Belém, informa que, iniciou o serviço de coleta de lixo doméstico em linha com o planejamento definido para toda a cidade em toda capital. “Sobre entulhos, estão sendo programadas ações específicas para o recolhimento desse tipo de material descartado, incluindo o bairro do Bengui, onde a travessa São Bento está localizada, e a coleta dos resíduos já está agendada para o local mencionado. No bairro, a coleta de resíduos residenciais é feita às segundas, quartas e sextas, a partir das 7h”, diz a nota.

“Diante deste cenário, a empresa pede a colaboração de todos para que descartem entulhos de forma correta, evitando assim o acúmulo de resíduos nas vias públicas. A Ciclus trabalha de forma incansável, com contingente maior que o previsto, para retirada dos resíduos que já vinham sendo depositados em toda a cidade há meses. Desde o início da operação da empresa, iniciada há duas semanas, mais de 2 mil funcionários e de 200 equipamentos da Ciclus Amazônia trabalham na cidade, percorrendo mais de 20 mil km. A empresa agradece a toda a população e pede a colaboração de todos para que somente descartem lixo e entulho nos dias e horários definidos para cada bairro, evitando assim o acúmulo nas vias públicas. O plano de coleta ainda pode sofrer alterações e caso ocorra será prontamente informado à população”, finaliza o comunicado.

