Há dois meses, moradores da travessa Barão do Triunfo estão sem iluminação pública

Há dois meses sem iluminação nos postes da travessa Barão do Triunfo, no bairro da Sacramenta, em Belém, a manicure Eliete Menezes, de 53 anos, que trabalha em casa atendendo sua clientela, já perdeu a conta de quantos clientes precisou deixar de atender devido à escuridão que fica na rua. "Eu trabalho em casa, mas por causa disso estou evitando trabalhar à noite, devido a escuridão ser tão grande, para não colocar meus clientes em risco por conta de assaltos", revela.

Segundo a manicure, a situação teve início quando pessoas mal intencionadas levaram todas as lâmpadas dos postes. "Sofremos um ataque, umas pessoas levaram toda nossa iluminação aqui da Barão, entre a Rua Nova e o canal. Uma equipe veio aqui e levantou os fios que estavam caídos, mas não ajeitaram a iluminação. Aqui fica muito escuro, à noite estamos sofrendo assaltos em frente às nossas casas e acidentes também", diz.

A manicure conta que seu vizinho foi atropelado por uma motocicleta, devido a rua está sem iluminação. "Meu vizinho foi atropelado por uma moto, então está horrível e eu peço às autoridades que venham olhar pelo nosso lado aqui da Barão do Triunfo. Infelizmente, estamos passando por tudo isso e não temos pra onde correr, porque para todo lado que procuramos é hoje, é amanhã, é depois e o problema não é resolvido", desabafa.

Ela relata também que paga pela iluminação pública mensalmente e por isso, quer o serviço para voltar a atender seus clientes no período noturno. "Nós queremos uma iluminação pública porque estamos pagando por isso e não estamos utilizando, no meu papel de energia vem cobrando, mas cadê a iluminação? Não tem e eu quero, porque eu trabalho aqui e estou perdendo cliente à noite por causa disso. Tem gente que trabalha o dia todo e só pode vir a noite quando saí do trabalho, mas não estou podendo atender porque está tudo muito escuro", desabafa.

A denunciante conta que seu irmão foi assaltado na porta da residência dela. "Meu irmão já foi assaltado na porta da minha casa. Então precisamos de iluminação pública, pagamos nossos impostos e todos os vizinhos aqui querem uma solução porque isso já está demais, estamos sofrendo muito. Que venham olhar pela população", diz.

"Eu preciso que venham ver com urgência isso aqui porque está muito perigoso, graças a Deus meu vizinho está com vida, mas ficou muito machucado por do acidente que sofreu", finalizou a manicure.

A redação integrada de O Liberal, procurou a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) para falar sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

