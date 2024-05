Em Marituba, morador Hélio Maia reclama de rua abandonada

"A nossa rua está abandonada, não temos carro de coleta de lixo, não temos energia, não temos água, não temos esgoto. Estamos abandonados", é o que diz o morador da alameda Monte Moriá, Hélio Maia. A via, que fica localizada no bairro Almir Gabriel, em Marituba, não possui asfalto e não recebe nenhum tipo de benfeitoria há quase 10 anos, segundo Hélio.

O morador reclama que a rua não possui saneamento básico, e que é corriqueiro os moradores andarem em meio a lama todos os dias. "Como vocês estão vendo, não pode entrar uma ambulância ou um carro porque está desse jeito nossa rua, abandonada. Já procuramos o poder público e nada foi resolvido. A gente tem que andar no meio da lama todos os dias", desabafa.

Hélio explica que a alameda não possui energia elétrica e que foi preciso os moradores fazerem uma instalação clandestina, da mesma forma, acontece com o fornecimento de água no local. "Quando falta energia temos que esperar outras pessoas que pagam também para poder ter a luz, porque não podemos ligar, pois não pagamos energia. Isso é difícil pra gente que vive nessa situação, porque todas as ruas já tiveram suas melhorias menos aqui, que fica no meio da avenida principal do bairro", diz.

(Reprodução: Bruno Macedo)

O autônomo conta que no período noturno a situação fica pior. "À noite não tem quem queira entrar nessa rua. Se chamar um carro de aplicativo, ele nem vem, cancela a corrida, porque uma rua dessa aqui, as pessoas olham da entrada e já ficam com medo até de serem assaltadas. Estamos vivendo desse jeito aqui, sobrevivendo na verdade, porque não temos outra opção. Nós precisamos que o poder público resolva nosso problema", pede.

(Reprodução: Bruno Macedo)

Ainda falando sobre o deslocamento dos moradores na alameda, Hélio relata que os pais das crianças têm que andar até o canto da rua, pois a condução escolar que as leva para escola não consegue entrar na alameda. "Os pais têm que levar os filhos lá pro canto, para poder colocar no transporte escolar", conta.

A reportagem procurou a prefeitura de Marituba para falar sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

