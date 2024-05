Taxista Nelson Carriço denuncia buraco na travessa Quintino Bocaiúva, em Belém

Há cerca de três meses, motoristas precisam fazer manobras para desviar do buraco localizado na travessa Quintino Bocaiúva, entre a Rua dos Mundurucus e avenida Conselheiro Furtado, no bairro da Cremação, em Belém. A denúncia foi feita pelo taxista Nelson Carriço, de 62 anos. O buraco está sinalizado para evitar acidentes, mesmo assim, está causando transtornos para motoristas.

"Esse buraco já está aí há uns três meses. Esta semana vieram revitalizar uma parte do asfalto, e no outro dia já estava fundo de novo, porque eles não isolaram, deixaram aí com a pavimentação mole, os carros passaram por cima e tornou a ceder", explica o taxista que também é professor.

Segundo o denunciante, por estar sinalizado, até o momento não houve nenhum acidente, mas, Nelson garante que muitos motoristas já tiveram prejuízos devido a situação. "Acidente não, mas despesa para refazer a estrutura dos carros, com certeza! Porque pelo impacto, a gente que ouve o barulho, percebe que o dono vai ter que levar o carro para a oficina", relata.

Segundo o denunciante, o problema de buraqueira está em toda capital. "Isso não acontece só aqui na Quintino não. As autoridades deveriam rever isso, porque é de Belém até Icoaraci, tudo só buracos. Talvez trocando de gestão pode ser que isso seja resolvido. Eu já bati o carro nesse buraco, prejuízo", finaliza.

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para falar sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

