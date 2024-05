Vendedor autônomo Edilson Silva denuncia buraco na passagem do Arame, na Pedreira, em Belém (PA)

Quem passa de carro, em outro veículo qualquer, ou a pé na esquina da passagem do Arame com a travessa Alferes Costa, no bairro da Pedreira, verifica logo um problema que afeta a quem mora na área e a pessoas que circulam pelo local: um buraco grande no meio da pista da via pública. Essa situação faz com que condutores de veículos e pedestres tenha de desviar o rumo naquele trecho sucessivamente, um transtorno diário. Isso para evitar danos aos carros, motos e bicicletas e aos próprios pedestres, como revela o vendedor autônomo de lanches Edilson dos Santos Silva, 67, que mora bem perto do local.

Edilson mora na avenida Marquês de Herval com a passagem Alegre. "Todos os dias, eu passo aqui (com os produtos para venda ao público), nesta rua, e esse buraco está cheio de água", relata. Ele diz que o buraco está aberto há mais de um mês, e quando está com água acaba servindo para "banhar" moradores e transeuntes. Isso porque quando os veículos passam pelo local a água acumulada no buraco acaba sendo projetada em quem está nas imediações.

Edilson Silva, vendedor autônomo, é uma das vítimas do buraco na esquina da pasagem do Arame com a Alferes Costa, no bairro da Pedreira, em Belém (PA) (Foto: Igor Mota / O Liberal)

"Quando o carro passa, espia água nas pessoas. Tem muitos motoristas que até param, mas tem muito que não param (para não espiar água nas pessoas no local)", conta o morador da área. "Eu espero que o Poder Público venha aqui olhar e endireite, né? Tem que raspar e colocar um asfalto na pista" enfatiza Edilson Silva. Moradores já chegaram a tapar um outro buraco na mesma via.

A Reportagem Integrada do Grupo Liberal demandou uma posição da Prefeitura Municipal acerca da demanda dos moradores e aguarda pela resposta da PMB.