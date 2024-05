Buraco na rua Curuçá traz transtornos para moradores, diz denúncia

Há mais de duas semanas, um buraco aberto na rua Curuçá, com a travessa Soares Carneiro, no bairro do Umarizal, em Belém, vem causando desconforto para os moradores das proximidades. A auxiliar de escritório Sabrina Modesto, de 26 anos, foi quem fez a denúncia.

Ela conta que tem um depósito onde é realizada venda de gás no bairro, e que está sendo difícil lidar com a situação no dia a dia. "Aqui temos nosso depósito e toda hora é entra e sai de carro e moto, e isso dificulta o trânsito e o acesso dos passageiros. Quando chove fica horrível", diz.

VEJA MAIS

Sabrina explica que o transtorno começou com um buraco pequeno, que depois foi aumentando. De acordo com ela, tudo começou quando uma equipe foi realizar um serviço para ajustar um vazamento. "Já tem mais de duas semanas, começou com um pequeno buraco com um vazamento, e já estão há mais de uma semana abrindo esse buraco e até agora não conseguiram solucionar esse problema", relata.

Além do desconforto para quem mora no perímetro, motoristas também sentem dificuldades ao trafegar no local, é preciso atenção para evitar acidentes. "É complicado porque agora o que a gente mais vê na nossa cidade é lixo nas ruas, esses buracos aí", finaliza Sabrina.

Em nota, A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informa que vai enviar uma equipe ao local citado para verificar e tomar as medidas cabíveis se forem de competência do órgão.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas