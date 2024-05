Henrique Santos reclama de bueiro entupido na Cidade Velha

Desde quando chegou em Belém, em 2001, o empreendedor Henrique Santos, de 35 anos, conhece a rua Ângelo Custódio, no bairro da Cidade Velha, em Belém. Atualmente, ele possui um estabelecimento onde vende alimentos na rua Ângelo Custódio. "Eu conheço essa rua desde quando cheguei em Belém, e sempre foi assim. Neste mesmo período do ano essa boca de lobo entope e alaga a rua, deixando essa nojeira aqui, fedido, dando rato e barata", conta.

Conforme relata o denunciante, o problema já é antigo e nunca teve atenção do poder público. "Não resolve nunca, pessoas em situação de rua remexem o lixo, que vai caindo no chão, ai chove, e a água leva para a boca de lobo, e acaba entupindo. Toda vez é isso, já esteve pior mas a situação ainda é a mesma. E pode ser que daqui a pouco abra uma cratera ali, porque está acumulando água, quando chove fica muito pior, fica uma água parada aí", fala.

O empresário do ramo de alimentos afirma que se sente prejudicado de diversas maneiras. Uma delas é que seus clientes acabam tendo que se molhar ao adentrar no estabelecimento. "Prejudica porque as pessoas entram aqui e inevitavelmente precisam pisar nessa água, aí já entram com os pés molhados. O odor, ratos e baratas é horrível pra gente que mantém um estabelecimento aqui, e para os moradores", desabafa.

Henrique já pediu ajuda várias vezes para o órgão competente, mas nunca teve nenhum retorno, segundo ele. "Já entrei em contato com o poder público há um tempo atrás mas é difícil eles não vêm. Eu já tentei várias vezes e a solução que vi para tentar resolver foi chamando a reportagem", lamenta.

"Queria que resolvessem isso de uma vez por todas, espero que essa rua seja contemplada com alguma melhoria. Que venham desentupir o mais rápido possível, e que façam um serviço definitivo para que acabe isso", finaliza.

Por nota, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informa que enviará uma equipe ao local mencionado para verificar a situação e providenciar a limpeza e desobstrução do sistema de microdrenagem.

