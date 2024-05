Camelô Moisés Souza denuncia buraqueira na avenida Marechal Hermes, em Belém 

O camelô Moisés Souza, afirma que, devido a uma obra não finalizada, uma buraqueira se formou em uma das avenidas mais movimentadas de Belém, a Marechal Hermes, no bairro da campina. No trecho que fica próximo a subida da avenida Presidente Vargas a buraqueira vem trazendo desconfortos para motoristas e pedestres.

"Há mais de um mês, uma equipe veio e furou esse cano para fazer uma boca de lobo. Acabaram deixando desse jeito, um risco danado para o povo, arriscado ter acidente. Um dia desses eu ia sofrendo um acidente por conta disso", explica o camelô.

"Eu ia atravessando e um carro que passou em alta velocidade quase me bateu. É um risco para a população, como fazem um serviço desse ? Deixam largado no meio da rua e não avisam ninguém", continua o trabalhador de 62 anos.

O camelô Moisés Souza, de 62 anos, espera que a situação seja resolvida na avenida Marechal Hermes, no bairro da Campina. (Foto: Reprodução / Bruno Macedo)

Moisés afirma que desde o dia em que uma equipe da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) foi até o local fazer um serviço, a situação ficou a cada dia pior. O que ele quer é que a pavimentação no local seja concluída, para ter uma condição de locomoção melhor para a população.

O problema maior se dá quando chove, fica impossível visualizar os buracos por conta da água da chuva. "Não aparece ninguém para vir ajeitar, quando chove fica tudo alagado. Por conta disso, muitos motoristas não sabem que tem esse buraco aí e pode pode acontecer um acidente a qualquer momento", lamenta.

"Todo dia ouço pessoas reclamando desse buraco, a noite é bastante escuro, os postes não têm luz, fica uma escuridão. Só clareia um pouco quando eu ligo uma lampadazinha na barraca", conta.

Em nota, a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informa que o serviço de ajuste no local é de competência da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan).

A Secretaria de Urbanismo de Belém (Seurb) informa que vai encaminhar equipe para verificar a situação. “Se for falta de luminária, a Seurb vai resolver. Se for falta de energia, contatar com a Equatorial”, diz a nota.

Procurada, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) não se manifestou sobre o assunto até o fechamento desta edição.

(Com colaboração de Wellyda Farias)