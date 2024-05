Moradora da travessa Barão do Triunfo reclama de cratera no meio da rua

Uma cratera se abriu na travessa Barão do Triunfo entre as avenidas Duque de Caxias e Visconde de Inhaúma, no bairro do Marco, em Belém. De acordo com a técnica em contabilidade Elisa Lopes, já são cerca de 30 dias convivendo com a situação. A cratera está localizada em frente a residência da denunciante.

"Já tem quase 30 dias que estamos nessa situação, veio uma equipe da prefeitura aqui fazer uma limpeza, então, um trator foi dar uma ré, nisso cedeu o asfalto. Até agora não veio nenhuma equipe para ajeitar esse prejuízo", conta Elisa, de 51 anos.

A situação é bastante perigosa e o medo de Elisa e dos outros moradores é que alguém acabe caindo no buraco. "As pessoas ficam curiosas com esse buraco e aí vêm e olham bem de perto. E se cede na hora? Eu vi ontem uma senhora junto com mãe dela olhando bem próximo, crianças andam por aqui, motociclistas também. Pode ceder a qualquer momento, como já está cedendo", explica.

Moradores sinalizaram com alguns vasos de plantas a área atingida. A rua, que já é estreita, possui mão dupla e fica bastante caótico trafegar no perímetro onde está a cratera. A mãe de Elisa é cadeirante, as dificuldades em se locomover com a idosa são comuns, porém, com o buraco enorme e os riscos do asfalto ceder, a atenção e os cuidados se tornaram redobrados.

"Tenho medo que ceda mais e mais e assim ficará uma rua inutilizada. Ninguém vai poder estacionar aqui e minha mãe é cadeirante. A gente sai de cadeira de rodas com ela, e isso dificulta porque temos que carregá-la. Já é difícil pegar o carro de aplicativo para sair. Então, isso já está dando problema e só vai piorar", lamenta a moradora.

"Eu faço um apelo às autoridades competentes pela manutenção das ruas, que vissem o quanto antes isso aqui, porque a tendência é ceder cada vez mais. É uma questão de tempo que ceda até lá onde era o canal", pede Elisa.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informa que irá verificar a situação e o serviço de recuperação será providenciado.

