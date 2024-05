Cabeleireira Divana Pereira reclama de buraco no Curió, em Belém

Há pelo menos um mês, um buraco se formou na passagem Santo Antônio, no bairro do Curió, em Belém. A cabeleireira Divana Pereira, de 52 anos, mora na via há dois anos e é a primeira vez que ela vê esse problema acontecer. "Começou com um buraco pequeno, mas devido ao peso dos carros foi crescendo. A gente percebe que está oco, e vai crescendo cada vez mais", diz a denunciante.

A cabeleireira Divana Pereira, espera que o problema seja resolvido na passagem Santo Antônio, no Curió. (Foto: Thiago Gomes / O Liberal)

Divana possui um pequeno salão de beleza em sua própria casa, é lá que ela trabalha diariamente, e vem acompanhando de perto a situação. "Os carros passam e são danificados. Estamos tentando evitar que passem carros aqui. Já foi feito o pedido ao poder público para fazer o reparo, vários vizinhos já ligaram, isso tem quase 20 dias", relata.

No momento em que a equipe de reportagem esteve no local, foi possível presenciar cenas de carros tentando passar na rua já estreita, devido ao aumento do buraco. "Dá para notar que durante a noite isso aqui fica muito perigoso. A história dos carros aqui é um transtorno, porque é uma rua muito movimentada, muitos caminhões passam para abastecer. Se isso continuar a rua vai rachar, pode vir alguém disperso e cair no buraco. Peço para o poder público vir aqui olhar, e se cair uma criança nesse buraco?", pede a moradora.

(Foto: Thiago Gomes / O Liberal)

A cabeleireira informa que mesmo os moradores já terem contatado o órgão responsável, a situação ainda não foi resolvida. O buraco está quase rachando a via. "Até agora não apareceu ninguém, a noite aqui não tem luz nesse perímetro que está esse buraco, nós colocamos pedaços de madeira e pedras para sinalizar. E se a gente não ficar insistindo vai ficar por isso mesmo”, afirma.

Divana possui uma moto, e até o momento ela ainda consegue transitar na via, já os vizinhos que têm carro, precisam dar a volta na rua para conseguir entrar e sair. "Eu queria que as autoridades não deixassem criar uma cratera e que viessem logo resolver isso aqui, para não criar danos maiores. Aqui todo mundo circula, tem crianças, tem idosos, isso foi crescendo muito rápido. Então, que venham avaliar isso aqui" desabafa a cabeleireira.

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para falar sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

