Há 4 meses buraco situado na travessa Humaitá traz riscos para motoristas, diz denunciante

Quem passa pela travessa Humaitá, na esquina da rua Antônio Everdosa, no perímetro situado no bairro da Pedreira, em Belém, consegue ver de longe vários pneus amontoados, junto com pedaços de paus e até mesmo baldes. Essa foi a forma que populares encontraram para sinalizar um buraco na rua e assim, evitar acidentes.

O motorista Luiz Xavier, de 63 anos, conta que já presenciou diversas vezes acidentes no local. Ele diz que o buraco já está há meses na travessa Humaitá. "Esse buraco já está aqui há mais ou menos uns quatro meses", afirma.

VEJA MAIS

Por ser um cruzamento de vias bastante movimentadas, a atenção dos motoristas e pedestres deve ser redobrada. O denunciante relata que se sente prejudicado com a situação. "Então, prejudica porque está em curvas nesse cruzamento e o buraco está exposto e cada vez mais está aumentando", diz.

Para Luiz, o perigo também é redobrado e é preciso estar atento. "Tem muito motorista que não presta atenção, aí o que está atrás vem e bate. Quem colocou esses pneus foi o rapaz ali da borracharia ao lado, que tem uns pneus velhos para sinalizar, senão seria uma acidente atrás do outro", afirma.

A redação integrada de O Liberal, procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para comentar sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.