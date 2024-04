No Tenoné, moradores reclamam de acidentes causados por buraco na rua

Há aproximadamente quatro meses, os moradores do Conjunto Bela Manoela, no bairro do Tenoné, em Belém, vêm sofrendo por conta de um imenso buraco situado em plena via pública. Próximo à feira do bairro e em perímetro de bastante movimentação, o buraco tem causado diversos acidentes, segundo o denunciante Paulo Rodrigues.

Morador do bairro Tenoné há 32 anos, Paulo lamenta a situação em que a população precisa conviver. "Há uns quatro meses que a gente vem sofrendo com esse tormento desse buraco, acidentes acontecem, motoqueiro cai. Quando a pessoa que já conhece passa, faz o desvio tranquilo, mas quem não conhece cai no buraco, é amortecedor de carro danificado, e carro de lixo que a gente quer que entre, não entra por causa desse buraco", conta.

VEJA MAIS

Segundo Paulo, após alguns dias sem ter a coleta de lixo, quando finalmente o carro da coleta foi tentar entrar no conjunto, houve uma grande dificuldade durante a locomoção, devido ao buraco. "Quando o carro veio na sexta-feira, (19), foi uma dificuldade. Nesse ponto a gente até entende, porque realmente o buraco é muito grande e a rua alaga devido a essa situação, principalmente, quando chove forte. A gente vem sofrendo com isso", diz.

No local, a todo momento é possível presenciar diversas situações em decorrência do problema. "É do jeito que você está vendo aqui. É daí para pior, se chover, cobre mesmo que ninguém consegue ver. Se você ficar aqui fora observando, vai ver risco de acidentes de 10 em 10 minutos. Eu já vi acidente feio aqui, motoqueiro caindo com criança porque ele não viu o buraco que estava coberto por água da chuva. Isso causa todo esse transtorno pra gente", explica.

Na tentativa de evitar mais acidentes, populares já colocaram até cavaletes no local. "A melhor solução seria uma equipe vir ajeitar esse buraco, e não é só aqui. Há 32 anos que moro aqui e o Tenoné está completamente abandonado. Não veio ninguém ainda aqui para nos ajudar. Enquanto isso a gente vai sofrendo e correndo perigo", finaliza o denunciante.

A redação integrada de O Liberal, procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para comentar o assunto, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.