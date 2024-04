Autônoma Larissa Pereira denuncia rua sem asfalto no Distrito Industrial, em Ananindeua

Na passagem São Sebastião, localizada no bairro do Distrito Industrial, em Ananindeua, são inúmeros os problemas que os moradores precisam enfrentar diariamente. A rua não possui pavimentação asfáltica, o mato alto também incomoda a população, que afirma que não há nenhum tipo de manutenção. Por não possuir asfalto, a via fica inundada quando chove, além disso a lama dificulta a locomoção das pessoas. A autônoma Larissa Pereira mora há 27 anos na passagem São Sebastião, foi ela quem fez a denúncia, depois de tentar várias vezes resolver a situação entrando em contato com o órgão público competente, mas não obteve retorno.

Moradora Larissa Pereira reclama de situação precária na passagem São Sebastião, no Distrito Industrial, em Ananindeua. (Bruno Macedo / Especial para O Liberal)

"Sempre foi desse jeito, asfaltaram a rua em frente a nossa e aqui ainda está desse jeito. Já entrei em contato com várias pessoas e não tive nenhum retorno. Sempre falam que vão fazer e nunca fazem nada. Quando chove alaga tudo aqui e ainda vem lixo de outra rua", afirma a autônoma.

Com as chuvas intensas, a água ultrapassou a rua, entrando na casa dos moradores. Situação que traz muitos transtornos, e ainda há o risco de doenças, pois a água se mistura com o lixo que não é recolhido pelo carro da coleta.

"Casas ficam alagadas. O transporte aqui fica complicado, os carros de aplicativos não entram nessa rua, temos que andar ali pra rua principal. Vou levar meu filho em uma consulta e terei de andar pra outra rua. Esses dias fiquei arrasada em ver como a nossa rua ficou depois da chuva, que levou todo o aterro que colocaram", lamenta.

Fica impossível trafegar na rua mesmo depois que a chuva passa, devido a quantidade de lama e água empossada. " As crianças quando brincam aqui pegam logo uma frieira e aí tem que comprar remédio para cuidar", fala.

"A revolta é essa, abandonaram a gente. O carro da coleta de lixo não entra aqui na rua, temos que andar para deixar o lixo ali no canto de outra rua e os moradores de lá reclamam, é muito complicado”, diz Larissa.

A redação integrada de O Liberal procurou a Prefeitura de Ananindeua para falar sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

