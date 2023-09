Autônoma Elisangela Nogueira diz que árvores comprometem fiação elétrica no conjunto Catalina

Árvores que ficam em uma praça do conjunto Catalina, da travessa 04, no bairro do Mangueirão em Belém, estão comprometendo a fiação elétrica por causa da falta de manutenção nos galhos, segundo os denunciantes. As árvores estão inclinadas e os galhos estão emaranhados na fiação elétrica. De acordo com a autônoma Elisangela Nogueira, os próprios moradores realizam mutirões para cortar os galhos. Ao todo, são cinco árvores na área, mas apenas duas apresentam risco de queda, segundo as denúncias.

As espécies Ficus e Castanhola, que são antigas e de grande porte, são as árvores apontadas pelos moradores com maior comprometimento. Por estarem inclinadas, os galhos estão em direção à rua e representam riscos aos moradores. "Quando bate o vento, as árvores encostam nos fios elétricos e ficamos sem energia. Quando isso acontece, a gente precisa esperar que a concessionária venha para restabelecer a energia. Às vezes, ficamos mais de uma hora sem energia", conta Elisangela.

Elisangela Nogueira: autônoma diz que os próprios moradores fazem mutirões para cortar os galhos (reprodução)

A assistente social Maria Izaeth também contou para a reportagem que quando chegam equipes técnicas ao local, a manutenção costuma ser feita de forma rápida. Entretanto, ela diz que a visita técnica não é suficiente para cessar o problema dos galhos. "Eles só cortam pequenos pedaços dos galhos e, com poucos meses, volta tudo de novo. Só cortam as pontinhas dos galhos e não tiram totalmente o galho que está causando problemas na fiação e que dá curto-circuito", disse.

Moradores alertam: galho que está causando problemas na fiação provoca curtos-circuitos (reprodução)

Para fazer a poda completa, os moradores pedem que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) encaminhe uma equipe para avaliação técnica. A comunidade afirma que equipes do órgão nunca foram até o local. "De lá da minha casa, eu vi a árvore mexer na fiação e soltar faíscas. Vieram várias pessoas ver essa situação e ficaram com medo. O que foi dito para gente é de que deveria vir equipes da concessionária de energia para desligar a fiação elétrica e que, assim, poderiam fazer a poda. Falaram que isso seria feito, mas , até agora, nenhuma equipe veio até aqui", conta a doméstica Maria das Dores, também moradora do local.

Outro problema é a falta de revitalização da praça da travessa 04. Os moradores afirmam que o local está abandonado e que precisam mandar roçar e fazer a capinagem do espaço de lazer. Maria das Dores acrescenta que ajudava na capinação e limpeza do espaço e reclamou dos brinquedos que estão enferrujados e quebrados. "Na verdade, esse Ficus precisa ser retirado. A árvore precisa ser removida porque está bastante inclinada e ainda pode atingir as crianças que ficam brincando na praça", ressalta Maria.

Vizinhança pede providências para maiores cuidados com as árvores (reprodução)

Em comunicado enviado na quarta-feira (06), a Equatorial Pará informou que enviará uma equipe técnica ao local para avaliar a situação da árvore e da fiação elétrica. "Após este momento, realizará as ações necessárias para que a poda seja realizada o mais breve possível", disse.

Já a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), informou, em nota também enviada na quarta-feira (06), que nos casos em que há contato de galhos com a fios energizados, o serviço de poda é realizado pela Equatorial Energia.

"A Semma reforça, ainda, que a poda de árvores só pode ser feita com autorização e orientação da Prefeitura de Belém. Além disso, é importante destacar que o plantio de vegetais da espécie “Ficus benjamina" é proibido na capital paraense, de acordo com a Lei nº 8.596", comunicou.

A reportagem solicitou nota para a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) sobre o caso da praça e aguarda retorno do órgão.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.