Gerente de loja Felipe Oliveira teme a queda de castanholeira no bairro do Marco

Duas árvores castanholeiras localizadas na avenida José Bonifácio, na esquina com a rua Boaventura da Silva e Romulo Maiorana, próximo à Feira da 25, no bairro do Marco, em Belém, estão inclinadas e oferecem riscos de queda a moradores e comerciantes do perímetro, denuncia o gerente de loja Felipe Oliveira. As raízes das árvores estão cobertas por aterro - e, por conta disso, estão quebrando as calçadas.

O gerente de loja Felipe Oliveira teme que as árvores caiam em cima de veículos estacionados no perímetro (Reprodução / Você Repórter)

"Queremos só a poda. Ela está bastante inclinada [se referindo a uma das árvores]. As duas castanholeiras correm o risco de cair na rua. Caíram somente galhos pequenos, mas queremos prevenir, antes que ela despenque. De repente, pode acontecer algo pior e cair em cima de algum carro", pondera Felipe. Ele ressalta que o trânsito nas vias são de alto tráfego de veículos - e que não estaciona o seu carro próximo ao local de trabalho, por conta do risco de queda das árvores.

VEJA MAIS

Os moradores informaram que, no mesmo perímetro, uma outra árvore já teria caído, há alguns meses. Restaram apenas as duas castanholeira. A comunidade pede que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) vá até o local para realizar uma avaliação técnica e diga o que pode ser feito para resolver o problema.

Por mais que as castanholeiras ofereçam benefícios como a sombra, os moradores também acreditam que uma das árvores pode cair na via. Por isso, segundo eles dizem, seria necessária a retirada do vegetal. Já a poda poderia salvar a outra árvore, com a retirada correta de galhos. Assim ela poderia continuar se mantendo estável na calçada, dizem os moradores do perímetro.

Uma das castanholas precisa apenas de poda, mas a outra árvore pode ser retirada do local por conta do risco de queda, dizem os moradores (Reprodução / Você Repórter)

Alguns comerciantes se preocupam com motoristas que ainda continuam estacionando seus carros e motos ao lado das árvores. "A gente quer evitar transtornos, pois nunca se sabe. Com esse período de forte chuva e forte ventania, é complicado estacionar o veículo por aqui por perto", alerta Felipe Oliveira.

Por nota enviada nesta terça-feira (05), a Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou que enviará equipe técnica ao local. "Porém, ressaltamos que os pedidos de vistoria e poda em vegetais devam ser protocolados diretamente na sede da Secretaria, localizada na travessa Quintino Bocaiúva, 2078", comunicou.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.