Mototaxista Márcio Corrêa reclama de sujeira e odor na praça do Operário, em São Brás

Na praça do Operário, localizada no bairro de São Brás, em Belém, um problema ainda incomoda frequentadores: descarte irregular de resíduos e odor de urina e fezes. O mototaxista Márcio Corrêa trabalha no local e convive diariamente com a situação.

Para ele, o problema relacionado à sujeira se resolveria se a população descartasse o lixo nos locais adequados. "A situação é precária aqui nessa praça, mesmo com essa nova empresa trabalhando, a sujeira continua. O povo continua sujando", conta.

Mas a sujeira não é o único problema, outra coisa que incomoda bastante os frequentadores é o odor de fezes e urina que persiste na praça. "Pessoas em situação de rua defecam e urinam, a praça fica com odor horrível, aqui era pra ter banheiros públicos é complicado", fala.

O mototaxista Márcio Corrêa relata os problemas existentes na praça do Operário, em São Brás. (Ivan Duarte)

Por estar diariamente na praça, o trabalhador já presenciou diversas situações e diz que não se sente seguro no local. "A segurança aqui é complicada, a gente sempre vê assaltos aqui. Outro dia uma idosa foi roubada. Tem muitas pessoas em situação de rua aqui", descreve.

A praça era pra ser um lugar de lazer para todos, mas os problemas constantes afastam os frequentadores. Não tem nem onde as pessoas sentarem, pois os bancos estão quebrados. "Aqui era pra ser um lugar muito bonito e seguro, mas não tem como. Aqui até agora não vi ninguém do Poder público vir fazer uma fiscalização", lamenta.

Em nota, a Guarda Municipal de Belém (GMB) informa que em relação à segurança na praça do Operário, realiza rondas periódicas, por meio de motopatrulhamento e viaturas. “A GMB vai intensificar o serviço nessa área e pede à comunidade que contribua com o trabalho da instituição fazendo denúncias de atos ilícitos, por meio do número 153”, diz o órgão.

Descarte irregular de resíduos e odor de urina e fezes são um grande problema na praça do Operário, em São Brás. (Ivan Duarte | O Liberal)

A reportagem procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) para falar sobre a questão da limpeza da praça do operário, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

Em relação às pessoas em situação de rua que vivem na praça, a Fundação Papa João XXIII (Funpapa), em nota, informa que atua nessa área com as equipes técnicas do Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas) no sentido de orientar, conscientizar e encaminhar as demandas dessa população e destaca que nenhuma abordagem é realizada no sentido de retirada compulsória de qualquer local. O trabalho da equipe está focado no tratamento humanitário, preservando o diálogo e o bem-estar das pessoas.

