No Bengui, Praça Maria de Jesus está abandonada, denuncia comerciante Dayane Ramos

A praça Maria de Jesus, no bairro do Bengui, em Belém, era para ser um local de diversão para quem frequenta, mas acabou se tornando um lugar tomado por lixo. A nutricionista e comerciante Dayane Ramos, conta que o local está servindo de descarte irregular de lixo e entulhos.

Segundo ela, o carro do lixo passa regularmente no bairro, mas não leva o lixo que está na praça. A situação já dura 1 ano. O esposo dela tem um ponto comercial em frente à praça, e todos os dias a Dayane está convivendo com o odor que vem da praça.

Dayane Ramos (Reprodução | Thiago Gomes)

"A praça já está toda quebrada, e com lixo fica pior ainda porque não conseguimos nem trazer nossas crianças para brincar devido ao odor", disse.

Dayane relata também que a população limpa o lixo do local, mas outras pessoas continuam jogando lixo no local. O cheiro, segundo ela, já está insuportável. "Quando está muito cheio, nós mesmo fazemos a limpeza. Os próprios feirantes que trabalham aqui jogam resto de comida, aí fica esse fedor", complementou.

A comerciante ainda relata que o problema se estende para outros locais do bairro."Se você descer mais um pouco ali perto da Centenário, vai encontrar mais pontos de lixo".

Outra comerciante que trabalha no local, Andréia Brito, diz que sente dificuldade em trabalhar por conta do mau cheiro. "É bem difícil porque o fedor incomoda, a gente que trabalha aqui e tem criança, quer levar pra brincar na praça, mas não tem condição, tanto que não tem ninguém ai", disse.

Algumas pessoas trabalham na praça, e dependem de um espaço limpo e saudável para continuar seus trabalhos. "Acredito que é bem difícil para quem trabalha na praça conviver com isso", disse Andreia.

Segundo ela, a população tem cobrado com frequência o poder público, para ser feita a manutenção na praça e a coleta de lixo e entulho no local. "Cobramos com frequência o órgão responsável pela limpeza da praça, mas faz muito tempo que não vem ninguém limpar aqui", finalizou.

Lixo no Bengui (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

A Redação Integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para falar sobre o assunto citado na matéria, mas até o fechamento desta matéria não houve retorno.

