Comerciante Silvia Cardoso teme possível queda de poste inclinado na Cidade Velha

A situação de um poste de iluminação pública, localizado em frente à Praça da Bandeira, no bairro da Cidade Velha, em Belém, está causando temor em quem passa pela área. A estrutura está inclinada, correndo risco de queda, segundo a comerciante Silvia Cardoso, que trabalha vendendo café da manhã há mais de 20 anos na área. Ela diz que o poste está desta maneira há cerca de 10 anos.

A denunciante conta que o poste é um risco tanto para os seus clientes, quanto para os outros comerciantes que trabalham próximo ao problema. "É perigoso isso, pois esse poste pode cair e ninguém vai fazer nada. Eles (órgãos competentes) veem esse poste, mas não fazem nada", reclama Silvia.

Muitos pedestres, condutores de veículos e, principalmente, os moradores reclamam do problema e temem que o poste caia a qualquer momento. A comunidade local já tentou entrar em contato com os órgãos responsáveis, mas não conseguiram obter retorno. Eles dizem que o poder público nunca foi ao local para tomar as medidas cabíveis.

"Já faz 10 anos que o poste está neste estado, pois eu trabalho aqui há vinte anos e nunca vi realizar alguma manutenção neste equipamento. Até esse momento, nenhum órgão público veio aqui ou tomou conhecimento disso", conta Silvia. Apesar de ser um problema no local, a comerciante diz que algumas pessoas se acostumaram com o equipamento inclinado e não percebem o risco de queda.

poste inclinado O poste fica pode cair a qualquer momento, segundo as denúncias O equipamento é próximo as áreas movimentadas da praça da Bandeira

Procurada pela reportagem, a Secretaria Municipal de Urbanismo de Belém (Seurb) informou, na última quinta-feira (14), que o equipamento é de responsabilidade da Equatorial Pará. Entretanto, a concessionária de energia informou, também por meio de nota enviada na última quinta-feira (14), que o poste não faz parte do setor de energia.

"O poste em questão não pertence à concessionária de energia e sim ao parque de iluminação pública, portanto a responsabilidade pela manutenção é da Prefeitura de Belém. A empresa reforça que é responsável pelos postes que possuem fiação elétrica da rede de distribuição de energia. Quando os postes contam apenas com iluminação pública, o trabalho de manutenção é do executivo municipal", diz o comunicado da Equatorial Pará.

