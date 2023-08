Aposentado Haroldo Palmeira denuncia abandono da Praça da Bandeira, em Belém

A Praça da Bandeira, localizada na rua João Diogo, no bairro da Campina, no centro comercial da capital paraense, está abandonada e apresenta maus cuidados, segundo o aposentado Haroldo Palmeira. Há lixos espalhados por todo o espaço, além da degradação do patrimônio local. Também há pessoas em situação de rua que estão utilizando a praça como moradia. Mas o grande problema ocorre no período noturno, diante da falta de iluminação pública.

Haroldo Palmeira conta que todos os postes de iluminação são antigos e alguns não funcionam (Créditos: Célia Pinho)

"Nós estamos abandonados! Aqui, a nossa iluminação pública é péssima. Todos os equipamentos da praça estão queimados, pois são estruturas antigas. As mangueiras cortam a iluminação, isso quando tem luz. Está ocorrendo uma escuridão tremenda", diz Haroldo. Ele conta que os condutores possuem problemas para trafegar na área, pois a escuridão impede de verem trechos ocultos e acabam atingindo os edifícios da região.

VEJA MAIS:

Devido à falta de iluminação da praça, denunciantes apontam que se sentem inseguros diante de possíveis assaltos. A comunidade se mobilizou para comprar lâmpadas como forma de trazer claridade nos pontos próximos às residências e áreas comerciais. Porém, o problema não foi resolvido, pois a praça continua sem a iluminação completa do espaço.

Equipamentos de iluminação pública não recebem manutenção, dizem denunciantes (Créditos: Célia Pinho)

"A nossa bandeira está em uma escuridão plena, já que os quatro refletores estão queimados. A maioria das pétalas, estruturas de iluminação, estão queimadas, não funcionam. Também chegaram a roubar um refletor na semana passada. Colocamos a nossa iluminação em uma mangueira próxima a onde moramos para poder clarear, pelo menos, esse trecho da praça", conta Haroldo Palmeira.

O denunciante também comentou o Comando Militar do Norte e a Escola Paes de Carvalho ficam aos arredores da praça e que acabam sendo desvalorizados diante dos supostos riscos denunciados. Ele alega que o abandono da praça causa poluição visual e desvalorização dos patrimônios. "O órgão municipal diz que vem, mas não mandam ninguém. A gente liga para a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) sobre a iluminação pública, mas não atendem. Nós temos um protocolo para isso, mas não mandam ninguém vir realizar a manutenção", acrescenta.

Em comunicado enviado nesta quinta-feira (24), a Guarda Municipal de Belém (GMB) informou que a Praça da Bandeira recebe rondas por meio de motos e viaturas e acrescentou que vai intensificar o patrulhamento no local.

A reportagem solicitou nota para a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb). Até o fechamento desta reportagem, não obtivemos retorno.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.