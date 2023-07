Vendedora Daniele da Silva denuncia que lago está tomado por limo em praça na Cidade Velha

Um lago que fica na praça Dom Pedro II, na Cidade Velha, em Belém, está completamente tomado por sujeira, lixo e está visivelmente com aspecto de formação de limo, como denunciam frequentadores do local. Além disso, o espaço, localizado em frente ao palácio Antônio Lemos, estaria sujo há mais de um ano. O problema estaria causando poluição visual e ambiental.

Os frequentadores do espaço e as pessoas que passam pela praça reclamam sobre o caso e alegam que nada é feito para que haja serviços de manutenção na área. Ainda de acordo com as denúncias, também há outras irregularidades na praça, como a recorrência de lixos nos arredores do lago.

Por conta da água da água suja, os acidentes são constantes, como relata a vendedora Daniele da Silva. “A gente vê todo dia aqui na área as crianças vêm correndo e pulam de cara. Teve uma senhora que caiu e ralou um joelho. Outro senhor foi querer atravessar e acabou caindo. Todo dia, praticamente, tem um acidente. As crianças pulam pensando que é grama. Tem os moradores de rua que fazem as necessidades, dormem por alí”, descreve Daniele.

A vendedora Daniele da Silva conta os problemas recorrentes no local (Carmem Helena / O Liberal)

Quem passa por ali diz que o local é bonito, mas a falta de limpeza na parte do lago incomoda bastante. Apesar de existirem várias lixeiras instaladas ao redor da praça, o lixo é comum. O mal cheiro também é mais uma das reclamações. As denúncias dão conta, também, de que as limpezas na praça ocorrem com frequência, mas que a manutenção no lago é deixada de lado.

Além dos outros problemas na região do lago, a praça apresenta degradações em calçadas e bancos da praça. A falta de manutenção atinge o turismo local, afastando os visitantes, como apontam os relatos dos denunciantes. O local também é frequentado por diversas pessoas que esperam por ônibus nas redondezas, mas conviver com o odor é uma das principais reclamações.

O lago está tomado por sujeira, lixo e está visivelmente com aspecto de formação de limo (Carmem Helena / O Liberal)

Em nota divulgada no último dia 24 de julho, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) afirmou que vai verificar a situação. “Caso as denúncias de não prestação do serviço pela empresa contratada sejam confirmadas, o órgão municipal vai notificar a empresa responsável para que tome as medidas cabíveis e providenciar a retirada do lixo do local”, detalha o comunicado.

