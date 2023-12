Morador Rafael Nascimento denuncia insegurança e falta de iluminação em parada de ônibus, em Belém

Há cerca de três meses, moradores do conjunto Catalina, no bairro do Mangueirão, em Belém, reclamam sobre falta de iluminação pública e insegurança em uma parada de ônibus próximo à entrada do conjunto, localizada ao lado da avenida Centenário, entre a avenida Coronel Brito e a rua Tenente Silva Filho. Segundo o assistente administrativo, Rafael Nascimento, de 30 anos, o local fica às escuras à noite, por conta do único poste no local não funcionar. Os moradores relatam ainda que um PM Box, desativado próximo ao local, está servindo como local de esconderijo para criminosos que praticam furtos e roubos na área.

Segundo as denúncias de Rafael, a lâmpada do equipamento público teria sido trocada por led. Entretanto, após dois meses de uso, a lâmpada queimou e deixou os usuários de ônibus às escuras. A parada de ônibus é a única de fácil acesso para os moradores do conjunto, Rafael diz que a parada mais próximo do local fica há quatro quarteirões da localidade.

VEJA MAIS:

"Como vocês podem perceber, este terreno já está abandonado. E pelo período da noite, em plena escuridão total, o local se torna uma área perigosa. Fica até mesmo sombrio, pois nós, que estamos chegando ou esperando ônibus aqui, não enxergamos nada", conta

Rafael.

Paradas de ônibus ficam no escuro e os moradores correm riscos ao chegar e sair de suas residências (Reprodução/ Bruno Macedo)

Segundo as denúncias, o perigo é maior para as mulheres. Já houve casos de roubos por conta da grande movimentação feita por criminosos na área. "Tem um local ali que era um antigo PM Box da Polícia Militar (PM). Porém, o ponto nunca mais foi ativado. Houve a promessa e nunca mais foi ativado, tornando-se um local propício para esconderijo de criminosos", acrescenta Rafael.

O PM Box chegou a ser reformado pela associação de moradores do Conjunto Catalina. Até o momento, não há previsão do ponto ser reativado. "Esse PM Box nunca foi usado de forma ativa, tanto que esse local está completamente abandonado. Sem condições de uso nenhum. Aqui, às vezes, até tem uma viatura da polícia, mas depois o veículo ronda outros locais e, quando eles vão embora, o perigo se torna maior", pontua o denunciante.

De acordo com a nota enviada pela Polícia Militar (PM), nesta segunda-feira (11), o policiamento na área é feito com viaturas e motos, diariamente. "Denúncias podem ser feitas pelos números 190 e 181", disse o órgão.

A reportagem solicitou nota para a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb). Até o fechamento da edição, não obtivemos resposta do órgão.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.