Parada de ônibus está suja e enferrujada na rua dos Mundurucus, no Jurunas

Um ponto de ônibus com banco e coberta enferrujados, localizado na rua dos Mundurucus, no trecho entre a travessa Honório José dos Santos e a avenida Roberto Camelier, está causando agonia em muitos usuários de transporte público. A parada de ônibus se transformou em um local de entulhos, com poças de água. Denunciantes afirmam que essa situação pode até causar riscos à saúde de quem espera seu transporte.

O denunciante Rafael Braga conta que a área está imprópria para uso (Créditos: Célia Pinho)

A área estaria imprópria para uso, segundo as denúncias. Além da grande quantidade de lixo espalhado pelo o local, as valas também estariam entupidas. Ao redor do abrigo, também há transtornos com relação ao mato alto. Rafael Braga, autônomo, conta que as calçadas do abrigo estão quebradas e que o local se tornou um ponto de lixo irregular. "A parada está toda quebrada e enferrujada. Aqui está tudo sujo e tudo podre. Essa é a situação, com esse odor da vala que incomoda", disse.

Materiais de construção foram jogados ao lado da parada de ônibus, assim como restos de móveis. "Eu acho que tem anos e anos que essa área está assim. O povo faz esse local como depósito de lixo. Aqui tem telha, resto de sofá, caroço de açaí, tem de tudo um pouco. Como não se incomodar? A gente espera o ônibus com muita agonia e medo disso afetar a saúde", acrescentou Rafael.

Ao redor da parada de ônibus, o local apresenta restos de entulhos e poças de água (Créditos: Célia Pinho)

Em nota divulgada na quinta-feira (20), a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou que vai visitar o local. A Sesan explica que, se constatado o problema, irá notificar a empresa responsável pelo serviço, para que a coleta de lixo na área seja regularizada. A Sesan acrescentou que disponibiliza o Zap-Entulho, serviço gratuito para recolher entulhos com até um metro cúbico de resíduos por residência. A solicitação desse serviço deve ser feita, exclusivamente, por meio de mensagem pelo número do WhatsApp: (91) 98499-0059.

O órgão ressalta que, de acordo com a Lei 9.605, Artigo 54, o descarte irregular e indiscriminado de entulhos é crime ambiental, com pena de até cinco anos de reclusão para os responsáveis pelo ato. "A população pode contribuir com a fiscalização do órgão, fazendo denúncia ao se deparar com o descarte irregular de lixo. Para isso, basta entrar em contato imediato com as redes sociais do órgão municipal", comunicou.

Também por nota divulgada na quinta-feira (20), a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) comunicou que a situação da referida parada de ônibus será verificada pelo setor técnico para providências necessárias.

