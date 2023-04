Parada de ônibus na Augusto Montenegro está sem cobertura e passageiro reclama de transtornos

A falta de cobertura em paradas de ônibus se tornou um problema frequente para os usuários de transporte público. O contador Alexandre Ribeiro, de 42 anos, denuncia que o ponto localizado na Augusto Montenegro, entre a rodovia do Tapanã e a rua Santa Clara, no bairro do Parque Verde, está sem cobertura desde novembro de 2022.

Frequentador da área, pois precisa aguardar o transporte para ir e voltar do trabalho, Alexandre diz que passa por transtornos por conta da má infraestrutura do local. "Quando tem chuva, não há para onde se esconder e ao redor fica só lama. Às vezes, é até bom quando tem sol, pois quando chove a situação piora, já que não tem abrigo, quem possui sombrinha se livra da chuva, mas quem não tem, sofre", relata o contador.

Segundo o passageiro, a parada está sem receber manutenção desde 2022 e apresenta uma estrutura desgastada. Pessoas que utilizam diariamente o ponto de ônibus dizem que encaminharam fotos e vídeos sobre o problema para a Secretaria de Urbanismo, mas nada foi feito.

"Já até desisti de denunciar sobre esse caso, pois é um lugar movimentado e acredito até que as autoridades passam por lá, mas fingem que não tem problema ou não olham. Isso é falta de respeito com o povo. Onde estão sendo usados os nossos impostos?" indagou Alexandre.

Em nota, a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) informou que as obras de urbanização da avenida Augusto Montenegro já foram iniciadas e que o projeto da obra "visa também a troca da malha asfáltica, construção de ciclovias, calçadas com acessibilidade, novas instalações de abrigos de ônibus, nova sinalização, modernização da iluminação pública e paisagismo completo".

"As obras deverão ser concluídas em junho de 2024 e as intervenções para a urbanização vão ocorrer ao longo de 20 quilômetros (ida e vinda) da Augusto Montenegro", comunicou.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)