Passageiros reclamam da parada de ônibus na Praça Dom Pedro II, em Belém

Na tarde da última terça-feira (28), usuários de ônibus que estavam na parada em frente à praça Dom Pedro II, na avenida Portugal, bairro da Campina, em Belém, foram surpreendidos pelas fortes chuvas que caíram na Grande Belém. Entretanto, muitos não conseguiram abrigo, pois o local não possui cobertura, além de ter uma estrutura precária.

Segundo informações, a parada é bastante movimentada mas, em tempos de chuva, os usuários reclamam que não possuem abrigo, já que a estrutura está abandonada há anos e que nunca houve manutenção.

"É muita chuva, mas olha como se encontra a parada de ônibus, como sempre, sem nenhum tipo de cobertura. Nós temos que nos esconder da chuva, porque a parada não nos dá nenhum suporte", disse um denunciante anônimo.

Um dos usuários que não quis ter o seu nome divulgado fez registros de como se encontra a parada da Praça Dom Pedro II. No vídeo, alguns passageiros correm do local para debaixo de carrinhos de venda de bombons em busca de abrigo, outros sobem no banco quando os ônibus passam nas poças de água, para evitar que se molhem.

"Quase todas as paradas em Belém não possuem cobertura. Eu acredito que seja falta de competência. É muito difícil, não só para mim mas também para todo o povo que pega ônibus diariamente", contou o denunciante.

A Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) comunicou, por meio de nota, que já existe um projeto de padronização dos abrigos de ônibus com uma arquitetura que ofereça segurança e conforto para os usuários. Porém, segundo a secretaria, o contrato com a empresa responsável pela construção, implantação e manutenção desses abrigos teve o prazo encerrado, por não ter aceitado fazer um termo aditivo para continuar prestando serviço.

"Diante disso, houve a criação de um grupo de trabalho, que reúne técnicos da Seurb e da Superintendência Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), para estudar o melhor modelo arquitetônico dos abrigos de ônibus, com o objetivo de adequá-los às necessidades climáticas de Belém", disse a Seurb.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)