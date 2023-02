Usuários de ônibus denunciam motoristas que não param nas paradas da avenida Independência

Usuários do transporte público coletivo que precisam aguardar pelos ônibus no ponto localizado na Avenida Independência, esquina com a passagem Bons Amigos, no bairro da Cabanagem, reclamam de motoristas que não param os carros para a entrada de passageiros.

Segundo denúncias enviadas à equipe do Eu Repórter, os ônibus não param nos pontos da avenida mesmo sem estarem superlotados, deixando as pessoas a espera de outros ônibus, o que leva cerca de 40 minutos, sem a certeza de que vão conseguir fazer viagem.



Em um vídeo enviado à equipe de produção, é possível observar o momento em que um ônibus da linha Guajará-Centenário passa pelo ponto de espera mesmo com os passageiros sinalizando a parada do mesmo. Ao fundo, dá para ouvir as expressões de indignação das pessoas que estavam aguardando, como "Olha só, vazio!", afirmando que havia espaço para novos usuários.



Um denunciante que optou por ter a imagem preservada, conta quee que tal atitude dos motoristas"Eu sempre chego atrasado no trabalho e meu chefe já me chamou a atenção diversas vezes. Precisei gravar esse vídeo para provar que não é culpa minha, mas sim deles que não respeitam a gente!", afirma.Ele conta que precisa aguardar os coletivos todos os dias, por volta das 7h, e que, fazendo com que todos fiquem indignados com a situação. "Já tentei chegar mais cedo na parada, mas a situação é a mesma. Nesses horários de pico, os passageiros sofrem com a questão do transporte público, o que é humilhante já que a gente paga pelo serviço”, diz o usuário.Em nota, oinformou que as associadas orientam os motoristas para que atendam a todos os passageiros com urbanidade.“Destacamos, ainda, que o passageiro é a única fonte de receita para cobrir os altos custos da prestação do serviço de transporte, razão adicional para que os motoristas não deixem de atender aos pedidos de parada dos passageiros. A exceção ocorre, apenas, nas solicitações de locais que não são pontos de parada autorizados pelo órgão gestor do transporte, já que os veículos são autuados quando param em local não permitido”, informou a entidade.A empresa responsável pelo veículo da linha Guajará-Centenário reportou que no dia 22 de fevereiro, quarta-feira, o veículo AF90608, chegou na parada autorizada que existe no local indicado, exatamente às 07h15m25s, conforme registrado nas câmeras do veículo, onde também se confirmou o embarque de 13 (treze) passageiros. Desta forma, o sindicato alega que houve equívoco na “denúncia” recebida.“As imagens estão disponíveis para sua visualização em nosso escritório, já que não podem ser distribuídas”, concluiu o texto.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)