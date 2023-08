Autônomo Leandro Santos reclama da falta de iluminação pública na Sacramenta

Postes com lâmpadas queimadas se tornaram reclamação constante entre moradores da passagem Vila Nova, entre as avenidas Senador Lemos e Pedro Álvares Cabral, no bairro da Sacramenta, em Belém. O autônomo Leandro Santos conta que a área está às escuras desde o mês de junho, quando a troca de postes foi feita por técnicos da concessionária de energia.

O autônomo Leandro Santos conta que a área está às escuras desde o mês de junho (Crédito: Célia Pinho)

A comunidade afirma que todos os equipamentos de iluminação são novos, porém não funcionam. "Quando eles colocaram esses postes, também já vieram com lâmpadas. Mas eu não vejo funcionar nada. Aqui fica tudo no escuro. Os meninos (criminosos) já ficam prontos para se esconder e, quando passam algumas pessoas, eles roubam mesmo", disse Leandro.

O autônomo conta que já houve várias tentativas de assaltos na rua devido à escuridão. Segundo as denúncias, a falta de iluminação adequada facilita a ação de criminosos no local. Além disso, o problema da falta de iluminação também ocorre na rua vizinha, na passagem Santos Dumont. "Lá também possui postes apagados, e a situação é mais crítica. Desse jeito, Belém está mais escura do que iluminada", reclamou Leandro.

A comunidade afirma que todos os equipamentos de iluminação são novos, porém não funcionam (Créditos: Célia Pinho)

Os moradores pedem pela manutenção dos postes de iluminação pública, além da troca das lâmpadas. Eles alegam que continuam pagando seus impostos, mesmo não obtendo o serviço de luz.

As denúncias alegam que, depois da troca de equipamentos, vários cabos de energia foram mal alocados e ficaram caídos, quase atingindo as calçadas. "Ficou esse emaranhado de fios, que ficaram ficaram arriados. Os carros passam e saem quebrando todos esses fios. Com esse monte de fios e cabos, é capaz de acontecer alguma tragédia, pegar fogo. Nos prometeram lâmpadas com LED e nada. Nós estamos tudo no escuro", desabafa Leandro.

Na sexta-feira (04), a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) informou, por meio de nota, que uma equipe já está trabalhando para solucionar a situação. "A Seurb reforça que possui vários canais de comunicação para atender a população. Solicitações dos serviços de iluminação pública podem ser feitas por meio do número: 0800 042 0971", comunicou.

A Prefeitura, por meio da Seurb, acrescentou que há outros canais para atendimento das solicitações referentes à iluminação pública dos bairros e distritos de Belém. "O atendimento também é realizado por meio de um portal, chamado de "Luz de Belém" e pelo aplicativo de celular, chamado de Belém Iluminação Pública. As solicitações também podem ser feitas na sede do órgão municipal de urbanismo, localizada na avenida Governador José Malcher, nº 1.622, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h", informou.

Também na sexta-feira (04), a Equatorial Pará informou que enviou equipe ao local e constatou que os reparos necessários são de responsabilidade da prefeitura municipal. “Mesmo não sendo de sua responsabilidade, a equipe da Equatorial Pará realizou a manutenção das luminárias”, diz a nota.

