Obra inacabada na avenida Bernardo Sayão prejudica a comunidade do bairro do Jurunas

Na avenida Bernardo Sayão, moradores da comunidade Caripunas Beira Mar, localizada no trecho entre a rua dos Caripunas e viela dos Caripunas Ramo, reclamam sobre a obra para a duplicação da avenida. A comunidade recebeu informações de que os serviços de manutenção voltariam neste mês de julho, entretanto, a falta de reformas trouxe problemas na área.

Por conta da falta de reformas, várias irregularidades surgem entre as queixas. Moradores afirmam que há lixos espalhados no trecho e que a sujeira atrai muitos urubus e roedores. A comunidade não sabe dizer quem são as pessoas que jogam lixo no local, porém, carroceiros já foram vistos jogando entulhos.

A moradora Jane Sousa disse que a área não possui sinalização e que o problema já causou acidentes na via. "Vários acidentes estão acontecendo. Já ocorreram várias vezes. Nessa época de pipa, por conta das crianças que brincam nessa área, é muito perigoso para elas estarem por aqui", sinalizou.

Outro problema é a falta de iluminação pública. No local há poucos equipamentos de iluminação, e o restante dos postes localizados no trecho não estão funcionando, segundo a denunciante. "Na nossa vila, é uma escuridão total. Eles só colocaram esse equipamento aqui [trecho ao lado da rua dos Caripunas] depois de muitos pedidos feitos pela comunidade", acrescentou Jane.

Por nota divulgada na quarta-feira (12), a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou que implantou a sinalização da avenida Bernardo Sayão no trecho citado pela reportagem. O órgão alega que também colocou sinalização no entorno da Praça Antônio Pena, que faz parte do complexo do Canal de Descarga da Caripunas Beira-Mar, inaugurado em janeiro, em comemoração ao aniversário da cidade.

"A autarquia comunica que o entorno do logradouro público, bem como a avenida Bernardo Sayão e a rua dos Caripunas receberam pintura do bordo (pintura lateral), de eixo (linha tracejada amarela), linha de aproximação dupla amarela, linha de retenção (faixa branca próxima à legenda de PARE), legenda de PARE e linha de canalização (zebrados)", disse a Semob. No entanto, a Semob disse que enviará uma equipe técnica ao local para uma avaliação da situação do trecho, que se encontra em obras de duplicação, para um estudo de viabilidade e providências.



A Redação Integrada do O Liberal solicitou nota para a Secretaria de Saneamento de Belém (Sesan) sobre a denúncia referente ao lixo e também solicitou nota para Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) sobre a denúncia de falta de imunização pública. Até o início da tarde da sexta-feira (14), no fechamento deste texto, não houve retorno.

