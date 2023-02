Obras de drenagem causam transtornos na travessa Humaitá, em Ananindeua

Na travessa Humaitá, no Maguari, entre a rua Rio Trombetas e a avenida Independência, em Ananindeua, os moradores reclamam sobre os transtornos causados por uma obra de drenagem. Segundo informações, a via está intrafegável devido ao vazamento de água dos tubos.

"Nós moradores da travessa Humaitá estamos com essa dificuldade: o governo iniciou uma obra de drenagem, rasgando a nossa rua bem no meio e colocaram apenas tubos e aterro, mas tem cano quebrado por lá", disse o morador Mateus Pontes, leitor que enviou a denúncia para o Eu Repórter.

De acordo com Mateus, muitos residentes da área reclamam de que o vazamento de água está invadindo suas casas. Há residências que não possuem abastecimento de água por conta das obras. Quem possui carro ou moto, não consegue retirar os veículos de suas garagens, pois corre o risco de atolar no meio da rua.

Em um aviso sobre as obras instalado no local, a data de início da manutenção foi colocada como 3 de fevereiro de 2022, mas os moradores alegam que os serviços iniciaram apenas no mês de novembro do ano passado. A obra teria se estendido por três meses, mas ainda não há previsão de finalização.

"Nós estamos sofrendo com alagamento, com lama. Quando tentamos tirar os carros da garagem, atola o pneu traseiro e dianteiro e não tem como fazer a manobra, além dos veículos que vêm de fora para cá, fica um verdadeiro sufoco", contou o denunciante.

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop), por meio de nota, informou que a obra faz parte de um convênio celebrado com a Prefeitura de Ananindeua e que o governo estadual está em dia com os repasses financeiros à gestão municipal, que é a responsável pela execução da obra.

Também por nota, a Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos informou que os trabalhos na área continuam mesmo com o forte período chuvoso. “A Seurb realizará uma vistoria no local e identificar os problemas para propor soluções”, diz o texto.

