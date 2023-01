Obra deixa esgoto a céu aberto no bairro Levilândia, em Ananindeua

No bairro Levilândia, moradores reclamam de uma obra na rua do Fio, que fica próxima a um Hospital da região, na avenida principal, em Ananindeua. A obra está causando transtornos devido a uma grande cratera aberta durante a manutenção na via, que deixou o esgoto a céu aberto.

Os moradores alegam que faz mais de três meses que a obra está paralisada. Segundo informações, a manutenção na área foi iniciada no ano passado, porém, ela foi paralisada sem que houvesse explicação dos responsáveis. As máquinas foram retiradas e os funcionários pararam de ir trabalhar.

"A obra iniciou e logo depois parou, sendo deixada de lado. Além disso, está acumulando lixo e a população sofre com muita lama", disse Rodrigo Ozires, morador da região.

Ele conta que a população está sofrendo com o descaso, há muita lama e lixo . "Pela noite, a rua fica totalmente escura e fica difícil andar pela via. Abriram uma cratera com mais de 30 metros na rua e deixaram lá", contou.

Em períodos de chuva, a rua fica intrafegável e os condutores reclamam da cratera que ocupa grande parte da via. De acordo com Rodrigo, a via só possui um lado para a passagem de veículos nos dois sentidos.

"A obra não impede o tráfego, mas a rua que era bem larga e passava de dois a três carros tranquilamente, agora só possui um lado para a passagem de pedestres e carros nos dois sentidos. Fora o acúmulo de entulhos nesta parte da via e os tubos deixados por lá", pontuou Rodrigo.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura (Sesan) de Ananindeua informou que a obra na rua do Fio não está paralisada, e que a equipe esteve trabalhando na obra nesta quinta-feira, 05. O órgão também informou que está sendo feito na via um serviço de recuperação da rede de drenagem.

"Sobre o entulho na Rua do Fio, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Seurb) informa que irá retirar todo material nesta sexta-feira, 06", complementou a Sesan.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo)