Lixos e entulhos atrapalham pedestres na avenida Independência

Em Ananindeua, o problema de lixos e entulhos nas calçadas é recorrente na avenida Independência, passando pela avenida Zacarias de Assunção, próximo à BR-316.

"Hoje em dia, há um grande descaso com a nossa comunidade, pela noite é muito escuro e ocorrem muitos assaltos", contou a denunciante anônima.

Sempre que transita pela via, a denunciante observa que o local continua do mesmo jeito, que não há retirada dos entulhos. No final do mês de dezembro, a denunciante registrou o problema que se agravou no local, devido o acumulo de lixo.

"Acredito que esse problema do entulho já acontece em torno de três meses. Eles ficam ao longo da calçada e atrapalham nossa passagem", disse.

A reportagem também solicitou nota para a Prefeitura de Ananindeua e aguarda retorno.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo)