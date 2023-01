Moradores de Marituba passam a "virada de ano" sem água

Em Marituba, moradores do bairro Decouville, travessa Mário Couto e conjunto Albatroz e proximidades reclamam da falha no abastecimento de água desde o dia 29 de dezembro. De acordo com as denúncias, os moradores passaram a virada de ano sem água.

Segundo informações, o problema no abastecimento da água é devido às dificuldades de uma equipe que não está conseguindo transportar a bomba para a caixa que fica na travessa Mário Couto, e que distribui água para os bairros de Marituba.

VEJA MAIS:



"Eles não estão conseguindo transportar a bomba para ligar a água e a equipe fala que não tem condições de trabalho para fazer o serviço", disse Patrick Alves, morador do bairro Decouville.

Patrick contou que os moradores precisam ir até o centro comunitário do conjunto Jardim dos Pardais, que fica no bairro Decouville, para buscar água e utilizar nos afazeres domésticos.

"Estamos passando por muitas dificuldades pela falta de água e abastecimento em nossas casas. Tá muito complicado e cansativo. Desde quinta-feira, 29 de dezembro do ano passado, essa falta de água. precisamos que o serviço seja normalizado o quanto antes", afirmou Patrick.

Em nota, a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informa que o sistema que abastece o Conjunto Albatroz, em Marituba, passa por manutenção, por este motivo o abastecimento está comprometido nesta segunda-feira (02). Enquanto o serviço é realizado, caminhões-pipa abastecem as áreas afetadas.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo)