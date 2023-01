Mudança de sentido no trânsito na travessa Apinagés gera riscos de acidentes, diz denúncia

Na travessa Apinagés, no bairro da Condor, moradores reclamam da mudança de via única para sentido duplo, desde a esquina com a rua São Miguel até a esquina com a avenida Alcindo Cacela. Segundo informações, a mudança na via ocorreu há três semanas, mas já ocasionou riscos de acidentes e atropelamentos.

"Quase fui atropelada. Estava de moto na direção contrária ao antigo sentido da via, e o carro que estava vindo na minha direção, na mesma via, quase me bateu. Ele não desviou e tive que jogar a moto pra sarjeta", contou a denunciante anônima.

Para a surpresa dos moradores, a travessa Apinagés tinha sido alterada com novas marcações na pista, informando que a via é de mão dupla. Mas os denunciantes alegam que não houve nenhuma equipe no local para orientar o fluxo de veículos e que isso poderia amenizar os problemas de carros trafegando na contra mão.

Os moradores informaram que muitos condutores ainda não sabem da nova regra e que a placa de sinalização de sentido duplo fica escondida na esquina da rua Gaiapós.

"Acredito que muita gente também não sabe que a direção da via mudou. Um dia, amanheceu pintado o chão, informando que a via é mão dupla. Mas acredito que a Secretaria de Mobilidade Urbana deveria passar pelo menos uns dias orientando o fluxo", disse a denunciante.

De acordo com a denúncia, o ônibus da linha Pedreira Condor continua dobrando para o lado esquerdo, no qual virou contra mão e que o ponto mais perigoso da travessa Apinagés é na esquina com a Avenida Alcindo Cacela. "Tem um cruzamento e se alguém entrar do jeito que tá marcado, vai ter acidente com certeza", pontuou a denunciante anônima.

Em nota, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou que a travessa Padre Eutíquio está interditada, no trecho entre a rua dos Tambés e travessa Quintino Bocaiúva, para execução de obras de macrodrenagem pela Prefeitura de Belém, através da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan). Por conta disso, a empresa que executa a obra é responsável pela interdição e sinalização do trecho em obras e desvios, com a supervisão da Semob.

"A travessa Apinagés, entre a avenida Alcindo Cacela e a rua São Miguel, mudou de sentido único para duplo, nesse perímetro, para receber o fluxo de trânsito do trecho interditado na Padre Eutíquio. A Semob vai enviar equipe no local para averiguar a sinalização e, se houver necessidade, tomar as devidas providências", comunicou o órgão municipal.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo)