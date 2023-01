Obras de condomínio residencial geram danos às ruas do entorno, no 40 Horas

Moradores do bairro do 40 horas denunciam à equipe do Eu Repórter os danos sofridos devido à uma obra de um condomínio residencial particular que está sendo feita no local. Segundo relatos, o serviço de drenagem e sistema de esgoto feito pela construtora responsável, gerou grandes buracos nas ruas próximas e fez com que o asfalto cedesse em algumas delas.

De acordo com as denúncias, grandes buracos foram abertos por conta da obra de esgoto e não foram sinalizados pela companhia, causando alguns acidentes na área com motoristas e pedestres.

As denúncias também contam que caminhões da construtora despejaram barro nos buracos para tentar amenizar os danos causados, mas a água da chuva espalhou o material, deixando as ruas cheias de aterro e com um lamaçal sempre que chove.

Um denunciante que optou por não se identificar, diz que a situação dificulta o tráfego na área, limitando os moradores que as vezes optam até por não sair de casa. A situação se agrava ainda mais quando se tratam de pessoas com mobilidade reduzida. "Está só lama. Tem gente que prefere nem sair, outros só saem porque são obrigados", conta.



O denunciante também relata que as ruas estavam todas devidamente asfaltadas mas que o barro tomou conta da área.

A redação integrada do Jornal O Liberal, por meio do Eu Repórter, solicitou nota para a empresa Via Sul Engenharia, responsável pelo empreendimento, e aguarda retorno.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Thais Belém)