Lixo dificulta tráfego de pedestres no conjunto Sideral, afirmam moradores

A equipe do Eu Repórter recebeu uma denúncia sobre um lixão ilegal que está sendo formado no conjunto Sideral, localizado no bairro do Parque Verde, em Belém. Segundo o relato, o descarte de lixo irregular é uma prática comum na área e a falta de coleta frequente contribui para a problemática.

Em um vídeo de pelo menos dois minutos cedido à reportagem, é possível ver boa parte da rua Esperantista repleta de lixo doméstico espalhado, como: madeiras, móveis, papelão, galhos de árvores, colchões, entre outros materiais.

Um denunciante anônimo conta que a rua foi inaugurada há pouco tempo e que a coleta de lixo das casas é feita de forma regular. A questão é que algumas pessoas passaram a jogar coisas na rua, acumulando resíduos, o que incentivou a prática na área. "Tem morador que passa de carro e só faz jogar o lixo aí. Tem os que vem de outros lugares que jogam também. Aí os carroceiros passaram a jogar entulhos em cima, e fica nisso aí!", diz.

Ainda com base no relato, pedestres e ciclistas são obrigados a trafegar pela pista pois, além do lixão acumulado, as calçadas estão tomadas por mato alto, o que dificulta ainda mais o acesso de quem precisa trafegar na área, aumentando o risco de acidentes, como atropelamentos.

O denunciante diz que o mato nas calçadas é uma questão frequente pois, desde a inauguração da rua, nenhuma manutenção ou limpeza foi feita no local. Sobre a questão do lixo, moradores da área passaram a notar o surgimento dos entulhos há pelo menos um mês, o que vem aumentando cada vez mais.

O reclamante ainda afirma que existem outros pontos de descarte de materiais de forma irregular no conjunto e que todos encontram-se na mesma situação. "O lixo só aumenta e ninguém vem retirar isso", conclui.

A redação integrada do Grupo Liberal solicitou nota para a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) e aguarda um posicionamento.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Thais Belém)