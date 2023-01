Mato alto causa alagamentos e atrai animais peçonhentos no bairro do Curuçambá

Moradores da Rua do Porto denunciam à equipe do Eu Repórter a falta de limpeza e manutenção da rua, localizada no bairro do Curuçambá, em Ananindeua. Segundo relatos, a rua não recebe os serviços há pelo menos cinco anos, contribuindo para diversas problemáticas causadas pela situação.

Em relatos, os denunciantes contam que o mato alto tomou conta da calçada e obstruiu o meio fio, impedindo a passagem de água quando chove, causando alagamentos na área. Além disso, a água acumulada somente em alguns pontos causou o surgimento de buracos na passagem, que aumentam a cada vez que chove por conta da intervenção da água.

Outro ponto citado é o caso de animais peçonhentos que estão se abrigando no mato, como cobras e ratos, colocando em risco a segurança e bem estar de todos que ali vivem.

Um denunciante que optou por não se identificar, conta que em maio de 2022, um pedido de limpeza foi protocolado à secretaria responsável do município, que, segundo o relato, apenas arquivou o documento, deixando os moradores sem respostas.

Ele diz que os alagamentos dificultam o tráfego da área e o mato impede a passagem do carro da coleta de lixo e dos motoristas de aplicativos, tornando a situação ainda mais difícil.

A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou um posicionamento à Secretaria Municipal de Saneamento de Ananindeua (Sesan) e aguarda retorno.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Thais Belém)