Erosão, rachaduras e crateras são registrados em ruas do conjunto Catalina, em Belém

A equipe do Eu Repórter recebeu denúncias sobre as ruas do conjunto Catalina, bairro do Mangueirão, que estão repletas de buracos há pelo menos oito anos. Erosões são registradas com frequência nos locais, sendo esta uma problemática antiga e constante, segundo relatos dos moradores da área.

Com base nas denúncias, a rua Coronel Tibério, Travessa Dois e rua Sargento Favaro são as que mais têm buracos largos e com profundidades significativas, além de rachaduras em alguns pontos.

O leitor Rafael Nascimento, morador há 29 anos, conta que o conjunto todo, constituído por cerca de 27 travessas, apresenta a situação, e acredita que a mesma ocorre por conta do trabalho feito na área. "Tem muita obra inacabada por aqui e as que foram concluídas, estão malfeitas", diz.

VEJA MAIS



Nascimento relata que a rua Coronel Tibério é a única que não foi asfaltada por ter sido a última listada no cronograma da ordem, durante o serviço de pavimentação no conjunto, feito em 2014. Segundo ele, o maquinário e os funcionários retiraram-se do local sem a conclusão do trabalho.

Já as demais ruas possuem diversas rachaduras, o que, com a força e o acúmulo da água da chuva durante o inverno amazônico, facilitam a abertura de crateras, causando riscos de acidentes na área, o que já ocorreu. "Um carro caiu na travessa Dois após desviar de um buraco e o asfalto ceder", lembra Rafael.

Ainda segundo os reclamantes, a comunidade vive com medo de desabamentos das casas por conta das erosões que abrem em pontos aleatórios das vidas, formando crateras que atingem não somente as ruas como as estruturas das edificações próximas.

Todo o cenário apresentado foi repassado ao órgão competente por meio da Associação de Moradores do Conjunto Catalina, mas a população não recebeu qualquer resposta até o momento.

A Redação Integrada do Grupo Liberal, solicitou nota para a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) e aguarda um posicionamento.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Thais Belém)