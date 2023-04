Bairro da Cidade Velha sofre com a falta de iluminação pública

A falta de funcionamento de um poste de energia há pelo menos dois meses, localizado na rua Veiga Cabral, entre as ruas Calos de Carvalho e Ângelo Custódio, no bairro da Cidade Velha, em Belém, tem deixado a área com a luminosidade baixa, o que estaria facilitando assaltos e furtos nos arredores, segundo relatam os moradores do bairro.

Em denúncias feitas à equipe do Eu Repórter, o trecho citado está escuro e, por ser uma área de fluxo intenso de pessoas, criminosos passaram a agir, aumentando consideravelmente o número de assaltos no local.

VEJA MAIS

Um denunciante em anonimato conta que a problemática é recorrente nessa rua, onde os moradores, de tempos em tempos, ficam com algum poste sem iluminação. "Sempre falta luz em algum dos postes aqui da rua. Chamamos a secretaria responsável, que passa meses para religar. Não demora muito, queima outro poste e assim vivemos há uns dois anos", relata.

Ainda com base nas reclamações, solicitações foram feitas logo que a falta de iluminação pública foi identificada, onde o órgão responsável deu o prazo de dez dias para realizar a manutenção, o que não foi feito até o momento.

A Redação integrada do Grupo Liberal solicitou nota para a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) e aguarda retorno.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)