Falta de iluminação pública afeta os moradores do bairro do Umarizal

Moradores da rua Dom Romualdo de Seixas, localizada no bairro do Umarizal, no perímetro entre as ruas Bernal do Couto e Jerônimo Pimentel, denunciam a falta de iluminação pública que toma conta do quarteirão há pelo menos 15 dias, sendo este um problema recorrente na área.

Segundo relatos enviados à equipe do Eu Repórter, pelo menos três postes apresentam lâmpadas queimadas, deixando boa parte da rua no escuro, sendo levemente iluminada apenas por luzes instaladas na frente algumas residências.

VEJA MAIS



Eles contam também que a falta de iluminação facilita a ação de criminosos, que procuram esconder-se em locais aptos para realizar assaltos e furtos na área. Além disso, os moradores temem acidentes advindos de quedas e tropeços, já que a visibilidade da rua é, de certo modo, baixa.

Um denunciante anônimo conta que tentou entrar em contato com diversos órgãos em busca de soluções, mas que não obteve retorno a respeito de nenhuma solicitação. "Já procurei várias e várias vezes a prefeitura e ninguém sequer me responde. Estamos há 15 dias assim, mas já ficamos um mês e até mais, no escuro", relata.

A Redação Integrada do Grupo Liberal procurou a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) e aguarda um posicionamento.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

Carolina Mota, sob supervisão de Camila Moreira