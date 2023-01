Ruas escuras por falta de iluminação pública são registradas no bairro da Sacramenta, em Belém

A passagem Santa Maria, entre o canal São Joaquim e a passagem Teodoro Palmeiras, localizada no bairro da Sacramenta, em Belém, está sem iluminação pública em dois postes de energia o que resulta em uma rua escura e de difícil acesso.

Moradores da área alertam que a passagem passou a ser um local inseguro, pois, o "breu" que toma conta de um trecho da rua facilita ações de criminosos no bairro, além de também contribuir para acidentes como quedas e tropeços, pois a Santa Maria apresenta buracos e graves elevações.

Um denunciante que não quer ser identificado, conta que mudou-se para a passagem há pelo menos dois meses e que durante todo esse tempo nunca viu qualquer medida sendo feita mediante o caso, sendo esta uma situação complicada para quem mora na área. "É um risco para idosos que andam no escuro, podendo cair nos buracos, ainda aumenta o risco para todos que passam por essa via, já que o risco de assalto aumenta cada vez mais com essa escuridão aqui", diz.

Ele também relata que o trecho mencionado só é iluminado quando uma igreja do local, a Monte das Oliveiras - Assembleia de Deus, funciona, realizando a iluminação da área com lâmpadas do prórpio espaço para tentar amenizar a situação ao menos nos dias de programação.

A equipe do Eu Repórter solicitou nota para a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) e aguarda retorno.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Thais Belém