Postes estão com lâmpadas queimadas na passagem Isabel, no Telégrafo

Na passagem Isabel, no bairro do Telégrafo, entre a travessa Rosa Moreira e a travessa Cel. Luiz Bentes, há três postes que estão sem luz. Segundo informações do leitor Raul Charles, o problema iniciou após a troca de postes feita em outubro do ano passado.

"Já liguei para iluminação pública, mas os postes não têm a identificação que eles pedem. São três postes sem luz, um ao lado do outro. É uma escuridão total", contou Raul.

Os moradores relataram que passaram o natal e o ano novo às escuras. Raul também contou que o problema iniciou após a concessionária de energia trocar os postes, alegando ser por um novo padrão de equipamentos.

VEJA MAIS:



Em dezembro, duas lâmpadas que ficam em dois postes do mesmo perímetro amanheceram queimadas. Neste mês de janeiro, um outro poste, que também fica no mesmo perímetro, está com a lâmpada queimada.

"Os postes foram colocados com lâmpadas, mas queimaram neste período de outubro do ano passado. Foi um poste por vez. Eram apenas dois e ontem já apareceu o terceiro sem luz. Vamos ver até onde vai", pontuou Raul Charles.

Em nota, a Equatorial Pará informou que após as obras de modernização da rede elétrica no referido trecho, o serviço de iluminação pública ficou em pleno funcionamento.

"Após a entrega das obras de modernização, a manutenção é de responsabilidade da prefeitura municipal", comunicou a concessionária.

A reportagem solicitou nota para a Secretaria de Urbanismo de Belém e aguarda retorno.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo)