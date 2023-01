Moradores relatam falta de segurança ao redor da Praça Santuário de Nazaré

Moradores dos arredores da Praça Santuário de Nazaré reclamam da falta de segurança e dos constantes assaltos que ocorrem no local.

Segundo informações anônimas que foram encaminhadas para a equipe do Eu Repórter, todos os dias acontecem vários assaltos em frente à Basílica e na Praça Santuário, antigo CAN. "Moro ao lado do estacionamento da Basílica, em frente ao CAN. Eu e os moradores da área ficamos com medo de sair, pois estamos tendo assaltos recorrentes, principalmente no horário entre 12h às 15h", contou o anônimo.

De acordo com a denúncia, várias pessoas relatam a falta de segurança e fiscalização na área. Moradores dizem que a praça está abandonada por não ter nenhum agente público para dar segurança aos que transitam por ali. Além disso, eles também informam que a praça virou ponto para venda de drogas.

"Temos um posto da polícia municipal ao lado, mas eles não fazem nada. Me sinto impotente e com medo, nós já denunciamos essa situação várias vezes e sempre é o mesmo problema", pontuou a denunciante.

Em nota, a Polícia Militar informou que viaturas do 2° Batalhão realizam ações de policiamento ostensivo, diuturnamente, no entorno da Praça Santuário de Nazaré para prevenir roubos e outros crimes.

"Além disso, equipes de motopatrulhamento do 28° Batalhão (Batalhão Águia) e Comando de Missões Especiais (CME) reforçam ainda mais a segurança na área", disse a Polícia Militar.

A Guarda Municipal de Belém (GMB) também informou, em nota, que realiza rondas periódicas no Complexo de São Brás, que inclui o Memorial Magalhães Barata, localizado na praça da Leitura. Além disso, abordagens e revistas pessoais são realizadas quando necessário.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo)