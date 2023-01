Na Condor, caroços de açaí apodrecem na calçada, segundo denúncias

Moradores da travessa 14 de abril, localizada no bairro da Condor, em Belém, reclamam de um ponto comercial de Açaí que está acumulando caroços do fruto na beira da rua há pelo menos três meses. Segundo relatos, os restos amontoados estão exalando um forte cheiro de fruta azeda e incentivando à prática de descarte de lixo irregular por parte de algumas pessoas.

De acordo com denúncias enviadas à redação do Jornal O Liberal, o ponto de açaí opera normalmente há anos e sempre realizou o descarte correto dos caroços. No entanto, há cerca de três meses, os resíduos estão sendo acumulados, exalando um cheiro forte que incomoda quem vive na área.

Além da problemática apresentada, os denunciantes contam que, como os caroços estão no local há bastante tempo, algumas pessoas passaram a jogar sacolas de lixo doméstico em cima dos frutos, gerando um pequeno amontoado de resíduos descartados de forma irregular na travessa.

Um relator que preferiu não se identificar, afirma que a coleta de lixo na área é feita regularmente, mas que a retirada dos caroços do local não são de competência do poder público, sendo de responsabilidade total do proprietário a limpeza do local.

Ele também diz que o lixo atrai moscas, larvas, e outros animais, e que todo o cenário descrito afeta diretamente a qualidade de vida de quem mora na 14 de abril. "Todos os moradores estão incomodados mas ninguém toma uma providência", conta.

As denúncias também falam que o proprietário foi notificado várias vezes pela comunidade, dando sempre a resposta de que a empresa no qual realizada este serviço para ele foi dada como falida, e agora os donos estão em busca de uma nova prestadora de serviço.

A Redação Integrada do Grupo Liberal procurou os proprietários e representantes do ponto Açaí Murai para mais esclarecimentos, mas não obteve retorno até o fechamento da reportagem.

A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informa, por meio de nota, que enviará uma equipe para verificar a situação no local, com o objetivo de que seja respeitado o Código de Posturas do Município, as normas de higiene sanitária e a coleta correta dos resíduos produzidos.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Thais Belém