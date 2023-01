Praticantes de exercícios reclamam de entulho e mato nas calçadas da João Paulo II

A avenida João Paulo II, perímetro entre as pontes que transpõem os lagos Bolonha e Água Preta, apresenta diversas áreas de entulho e mato alto nas calçadas há meses, segundo denúncias enviadas à equipe do Eu Repórter.

Com base nos relatos, a extensa calçada é comumente usada por praticantes de exercícios físicos que se sentem lesados por não conseguirem caminhar no espaço que é reservado a eles devido a obstrução em alguns pontos, levando-os a usarem a pista.

Eles contam que o mato alto toma conta de boa parte da calçada e que o entulho, além de também bloquear a passagem, tem um forte cheiro de lixo, afetando a qualidade de vida de quem mora e trafega pela área.

Erla Farias, 44 anos, professora de Português e Inglês, conta que não é difícil encontrar partes da calçada nestas condições. "Basta dar um passeio de bicicleta por lá que dá pra ver a quantidade de lixo e mato que tem", diz.

Ela desabafa sobre a frustração de ver os espaços que ela tanto frequenta com um certo descaso por parte do poder público. "Eu pratico corrida, ciclismo, gosto da natureza, acho bom ver idosos caminharem, mas é complicado. É triste vê-los ter que escolher onde pisar pra desviar do mato", diz.

Farias também relata que pedestres do local já realizaram diversas solicitações para as secretarias responsáveis, mas por estar localizada "na divisa" dos municípios de Belém e Ananindeua, não conseguem solucionar o problema. "A gente pede ajuda pra Belém e eles dizem que é de responsabilidade de Ananindeua. Quando procuramos Ananindeua, eles falam que é de Belém. Fica difícil", lamenta.

A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), em nota, informa que será feita a retirada do entulho, no trecho citado da Av. João Paulo II. Com relação ao mato alto, a Sesan informa que a via já está na programação para receber os serviços de roçagem e capinação.

Vale lembrar que a Sesan disponibiliza o "Zap-Entulho", serviço gratuito que recolhe até um metro cúbico de resíduos por residência. O serviço pode ser solicitado exclusivamente por meio de mensagem no WhatsApp: 91 98499-0059.

A Sesan ressalta ainda que de acordo com a Lei 9.605, Artigo 54, o descarte irregular e indiscriminado de entulhos é crime ambiental, com pena até cinco anos de reclusão para os responsáveis pela prática ilegal.

A Secretaria de Saneamento solicita à população que contribua com essa fiscalização e denuncie ocorrências de descarte irregular de entulho em local indevido.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Thais Belém