No Telégrafo, poste está sem lâmpada e capa de proteção há mais de um ano

Na passagem do Fio, no bairro do Telégrafo, entre as passagens São João e Tancredo Neves, moradores reclamam sobre um poste de iluminação pública que está sem a capa e a lâmpada há mais de um ano.

Os moradores deram falta da lâmpada após descobrirem que ela havia sido furtada, junto com a capa de proteção, ficando apenas a estrutura de ferro. O perímetro onde fica o poste é escuro e segundo os moradores, a área é perigosa pela parte da noite e fica arriscado transitar pela passagem.

"Foi feito um registro e ligamos para a central, pedimos para que o poste recebesse a manutenção. Nós insistimos por essa manutenção há mais de quatro meses, como não atenderam a gente, eu e os vizinhos desistimos de pedir", contou a denunciante anônima.

Nesta semana, os moradores relataram que estão sendo colocados novos equipamentos de iluminação pública na área, mas o poste que está sem a lâmpada e a capa não foi substituído.

"Eles estão colocando equipamentos novos para substituir os antigos, mas o que fica na frente de nossas casas não foi substituído. Eles pularam esse poste que está sem lâmpada e capa, e trocaram o equipamento seguinte", pontuou a denunciante.

Em nota, a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) informou que contratualmente a luminária vai ser reinstalada no processo de modernização, já com instalação de luminária LED. Para atender a população, a Seurb disponibiliza um canal para solicitações dos serviços de iluminação pública, por meio do número 0800 042 0971.

"Para facilitar ainda mais as solicitações referentes à iluminação pública dos bairros e distritos de Belém, a Prefeitura de Belém, por meio da Seurb, lançou mais um canal de comunicação para a população. Agora, o atendimento também poderá ser realizado por meio de um portal e aplicativo de celular", comunicou o órgão.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo)