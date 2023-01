Pedestres caem e escorregam em estrutura de calçada na Augusto Montenegro

Várias quedas e deslizes são registrados com frequência em uma calçada localizada na Avenida Augusto Montenegro, no perímetro entre a Rua das Rosas e a Passagem São José. Segundo relatos, a calçada está quebrando aos poucos e gerando pequenas pedras que, em atrito com o chão e com os pés de quem trafega, faz com que os pedestres escorreguem e caiam.

De acordo com um denunciante que optou por não se identificar, a calçada estava completamente intrafegável fazendo com que pessoas da área tentassem "resolver" a questão, realizando um calçamento improvisado de cimento. No entanto, com o passar do tempo, o cimento foi cedendo, rachando e agora quebra com facilidade, ocasionando a situação.

O local é de comum acesso a vários pontos comerciais, inclusive de uma clínica hospitalar, o que gera preocupação pois muitos que passam pela área são idosos, pessoas com crianças de colo, enfermos e afins.

Além do cenário descrito, motoristas estacionam carros no local impedindo o tráfego na calçada em alguns momentos, obrigando as pessoas a andarem na pista, próximos de veículos. "A gente não pode andar na pista, mas também não pode andar na calçada.. fica difícil", diz o denunciante citado na reportagem.

A Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) informa, por meio de nota, que executa um programa específico de manutenção de calçadas em diversos pontos de Belém, para torná-las trafegáveis ao pedestre. Uma equipe será enviada ao local para avaliar a situação. A manutenção e recuperação de calçadas faz parte do Programa Belém Bem Cuidada, que leva para os bairros e distritos da cidade ações de saneamento básico, mobilidade, iluminação pública, sinalização e paisagismo.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Thais Belém