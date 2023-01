Falta de iluminação pública facilita ações de criminosos na Barão do Triunfo

Um denunciante anônimo, morador da travessa Barão do Triunfo, localizada no bairro do Marco, em Belém, conta que foi alvo de tentativa de furto na última semana devido a falta de iluminação pública na área.

Segundo o relato, há pelo menos dois postes com as lâmpadas queimadas, deixando escuro alguns pontos da passagem, o que contribui para a ação assaltantes, que usam o breu para esconder-se e tentar cometer os atos criminosos.

Na última semana, uma câmera instalada na casa do denunciante flagrou três jovens cercando e olhando uma van que pertence ao morador, com o intuito de roubar objetos que estavam dentro do veículo. O reclamante conta que a ação apenas não foi concluída por que um cachorro passou a latir, espantando os homens do local.

VEJA MAIS



O denunciante conta que as práticas são comuns na área e que alguns moradores, inclusive ele, precisaram colocar lâmpadas na frente das casas a fim de amenizar a situação. "As lâmpadas ficam ligadas a noite inteira, gastando muita energia", diz.

A equipe do Eu Repórter, por meio da Redação Integrada do Grupo Liberal, solicitou um posicionamento para a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) e aguarda resposta.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.