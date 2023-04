Moradores da Marambaia sofrem com a falta de iluminação pública

Há mais de dois meses, moradores se preocupam com a falta de iluminação pública na rua e na quadra de esportes da Passagem São Cristóvão, entre as ruas Rodolfo Chermont e Água Cristal, no bairro da Marambaia, em Belém. Segundo as informações, a baixa luminosidade estaria facilitando a ação de criminosos.

Em denúncias feitas à equipe do Eu Repórter, a área passou a ser vista como perigosa diante da frequência com que casos de roubos e furtos estariam ocorrendo. Com base no relato de um morador, que optou por ficar em anonimato, após ficarem sem luz, algumas solicitações foram feitas primeiramente à concessionária de energia, que então orientou aos moradores que procurassem o município de Belém. "Na prefeitura, eles pediram pra que a gente aguardasse. Vamos entrar no terceiro mês e, até o momento, nada", disse.

O morador contou que a quadra de esportes é o único ponto de lazer das proximidades, onde os pais levavam crianças para brincar, mas que agora tornou-se um espaço público em desuso.

Em nota, a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) informou que "continua avançando com a modernização do parque de iluminação pública em toda a extensão da capital paraense" e reforça que possui vários canais de comunicação para atender a população.

Solicitações dos serviços podem ser feitas por meio do número 0800 042 0971, portal, pelo aplicativo de celular e na sede do órgão municipal de urbanismo, localizada na avenida Governador José Malcher, nº 1.622, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

A Polícia Militar informou, por meio de nota, que o policiamento na passagem São Cristóvão, bairro da Marambaia é realizado pelo 27° Batalhão da PM. O órgão acrescenta que são realizadas rondas ostensivas, e motopatrulhamento, com abordagens e buscas pessoais. "A PM informa que qualquer informação, solicitação ou denúncia pode ser feita pelos números do Ciop (190) ou Disque-Denúncia (181)", comunicou.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)