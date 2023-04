Calçadas do Museu Emílio Goeldi estão sem iluminação pública

É comum a prática de exercícios físicos nas calçadas do entorno do Museu Emílio Goeldi, localizado na avenida Governador Magalhães Barata, em Belém, porém, a atividade tem sido um desafio para os frequentados do local diante da falta de iluminação pública na área.

Uma moradora da redondeza, que optou por não se identificar, conta que a calçada que fica na travessa 9 de Janeiro, está escura há alguns meses e que a situação é perigosa, tanto por conta de assaltos, quanto devido aos problemas estruturais na passagem.



De acordo com a denunciante, a calçada, feita de pedras portuguesas, está cheia de buracos ocasionados pelo descolamento das pedras. Ela diz ainda que andar pelo local à noite é um risco diante da visibilidade baixa, o que facilita quedas e tropeços.

"Quem mora aqui perto já conhece o problema, mas quem é visitante, corre o risco de cair e se machucar", diz.

A jovem conta que a iluminação nos postes públicos chega apenas nos locais onde há prédios e pontos comerciais, deixando as partes mais distantes no escuro. "A gente sabe que lugares escuros representam perigo porque criam um ambiente propício a assalto", relata.

Além do cenário apresentado, a denunciante conta que as calçadas não possuem sinalizações para pessoas com deficiência, tornando a situação ainda mais perigosa para esse grupo.

A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou nota para a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) e para a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) e aguarda retorno.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)