Falta de iluminação pública em passagens do Jurunas prejudica moradores

Moradores das passagens Santa Fé e Marcílio Dias, no bairro do Jurunas, em Belém, alegam que as áreas estão sem iluminação pública. Segundo eles, os trechos apresentam escuridão por conta de lâmpadas queimadas e não há previsão, até então, de quando o serviço de troca dos equipamentos será feito no local.

Um denunciante anônimo informou que tentou contato por seis vezes com a Secretaria de Urbanismo de Belém (Seurb), mas nada foi feito, e que a comunidade está sem iluminação há quase duas semanas. "São três pontos sem energia. A gente tenta ligar, mas o número vai pra São Paulo, porque a numeração não é daqui. Hoje faz seis dias que estamos tentando ter contato para ver se o problema vai ser corrigido", contou o morador que não quis se identificar. O número de serviço da Seurb para este tipo de denúncia é o 0800 042 0971.

VEJA MAIS:

Os moradores alegam que o problema começou neste mês. A passagem Santa Fé apresenta trechos sem luz desde o dia 17 de maio. Já a passagem Marcílio Dias encontra-se com pontos sem iluminação desde o dia 10 deste mês.

A comunidade também afirma que há pontos sem iluminação pública no bairro da Cidade Velha, próximo à avenida Bernardo Sayão. Neste bairro, os pontos se encontram em escuridão há uma semana.

"Precisamos de ajuda, pois infelizmente está assim essa situação. No dia 16 de julho, vai ter a festividade de São João e os moradores estão precisando que o local tenha a iluminação pública de volta. Eu fico ligando para a Seurb e nada é resolvido", disse o denunciante.

A reportagem solicitou nota para a Seurb e aguarda retorno do órgão.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)